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У США зірки планують емігрувати у випадку перемоги Трампа
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Багато американських знаменитостей відкрито підтримали Джо Байдена на виборах президента США 2020 року, і перемога Дональда Трампа здається їм катастрофою, єдиним виходом з якої стане переїзд в іншу країну.
Наприклад, попспівак Рікі Мартін був активним учасником кампанії Джо Байдена і зізнався в інтерв'ю Variety, що він і його чоловік Джван Йосеф говорили про переїзд з США, якщо Трамп переможе на виборах 2020.
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"Я завжди підтримував Байдена. Я думаю, що він єдиний варіант, який у нас є, і він чудовий, він все життя був в політиці. Це той момент. Нам всім потрібно зібратися разом і вибрати курс нашої країни. Ми живемо сьогоднішнім днем, і у нас були плани покинути США, але ні. Ми повинні залишатися тут, і ми повинні боротися за свої права і те, у що ми віримо", – зазначив співак.
Барабанщик Mötley Crüe – також давній хейтер Дональда Трампа і його політичного курсу. В інтерв'ю газеті The Big Issue рок-зірка заявив, що переїде до Європи, якщо президент залишиться на другий термін. Співак Джон Ледженд і його дружина Кріссі Тейге теж зізналися, що втомилися від керівництва Трампа, і час від часу думають про міграцію.
"Ми тут народилися і виросли, тут все наші сім'ї. Було б важко піти. Але я не знаю, що робити, коли у вас є лідер, який намагається зруйнувати демократію, – сказав Леджен в інтерв'ю Cosmopolitan UK. – Треба подумати про те, щоб поїхати куди-небудь, де є справжня демократія, в якій поважаються верховенство закону і права людини".
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