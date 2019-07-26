Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок

Рідкісні або давно забуті фотографії світових знаменитостей викликають ностальгію за старими добрими часами, коли Майкл Джексон був живий, а Брітні Спірс носила рожеве. Дивіться і насолоджуйтесь!

У перервах між зйомками, концертами та фотосесіями зірки жили звичайним життям. На цих фото наші улюблені актори, співаки та шоумени такі молоді й щирі, що це не може не розчулити вас.

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Ловіть порцію ностальгії!

Мерилін Монро без макіяжу в басейні

Фредді Мерк'юрі верхи на Дарті Вейдері, 1980 рік

Джек Ніколсон в 1981 році

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд, 1982 рік

Меріл Стріп в метро, 1981 рік

Джонні Депп і Вайнона Райдер , фотосесія для Vogue, 1991 рік

Емі Вайнгауз в Парижі, 1990-ті

Роберт Дауні-молодший і Сара Джесіка Паркер . Пара зустрічалася з 1984 по 1991 рік

Перше спільне фото Бреда Пітта і Дженніфер Еністон . На концерті в Лос-Анджелесі, 1999 рік

13-річна Мілла Йовович на фото Герба Рітца, 1988 рік

Принц Гаррі тримає за руку Вікторію Бекхем , 1997 рік

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