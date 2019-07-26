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Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок

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Кейт Вінслет і Джим Керрі на зйомках фільму "Вічне сяйво чистого розуму" - фото 1
Кейт Вінслет і Джим Керрі на зйомках фільму "Вічне сяйво чистого розуму"

Рідкісні або давно забуті фотографії світових знаменитостей викликають ностальгію за старими добрими часами, коли Майкл Джексон був живий, а Брітні Спірс носила рожеве. Дивіться і насолоджуйтесь!

У перервах між зйомками, концертами та фотосесіями зірки жили звичайним життям. На цих фото наші улюблені актори, співаки та шоумени такі молоді й щирі, що це не може не розчулити вас.

Це цікаво: 12 геніальних цитат Джої з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз

Ловіть порцію ностальгії!

Мерилін Монро без макіяжу в басейні

Мерилін - фото 343730

Фредді Мерк'юрі верхи на Дарті Вейдері, 1980 рік

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343733

Джек Ніколсон в 1981 році

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343748

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд, 1982 рік

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343751

Меріл Стріп в метро, 1981 рік

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343740

Джонні Депп і Вайнона Райдер, фотосесія для Vogue, 1991 рік

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343741

Емі Вайнгауз в Парижі, 1990-ті

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343744

Роберт Дауні-молодший і Сара Джесіка Паркер. Пара зустрічалася з 1984 по 1991 рік

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343750

Перше спільне фото Бреда Пітта і Дженніфер Еністон. На концерті в Лос-Анджелесі, 1999 рік

Бред і Дженніфер - фото 343731

13-річна Мілла Йовович на фото Герба Рітца, 1988 рік

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343738

Принц Гаррі тримає за руку Вікторію Бекхем, 1997 рік

Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок - фото 343743

Читайте також: Як одягалися знаменитості у лихі 90-ті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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