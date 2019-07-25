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12 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
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25 липня американський актор Метт Леблан, який зіграв роль Джої Тріббіані в культових "Друзях", відзначає своє 52-річчя. З цієї нагоди ми ще раз переглянули улюблені епізоди серіалу та вибрали найприкольніші цитати Джо. Смійтеся разом з нами!
Метт Леблан прославився на увесь світ завдяки серіалу "Друзі". Актор грав і в інших стрічках, але й досі він асоціюється саме з образом Джої. Це й не дивно, адже він знявся у 10 сезонах серіалу протягом 1993-2004 років, а опісля виконав головну роль у двох сезонах серіалу "Джої".
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Джо – один з найулюбленіших персонажів "Друзів". Він красивий, талановитий, кумедний і не уявляє своє життя без їжі. Він обожнює дівчат, а ті обожнюють його. А ще Джо захоплює нас досить простими, але абсолютно щирими висловами. Ми із задоволенням згадуємо смішні фрази Джої Тріббіані, без яких неможливо уявити улюблений ситком.
How you doin'? (Як життя?)
Найвідоміша репліка Джої, яку він використовував при знайомстві з черговою дівчиною. Цю фразу і зараз жартома говорять при зустрічі, не забуваючи про відповідний вираз обличчя.
Господи, за що? Ми ж домовлялись! Хай інші старіють, але не я!
Жоден день народження Джо не обходився без розмови з Богом.
Джої не ділиться їжею!
Усі дівчата Джо мали знати, що його страву їсти не можна. Та що там говорити, навіть маленькій Еммі не можна було брати його їжу.
– Ми замовили піцу, як ти любиш. – Дві піци?
– Джо, ти не зобов'язаний їсти всю індичку? – Ні, зобов'язаний. Сьогодні я не зможу доїсти індичку, а завтра відкушу половину шоколадного батончика і покладу решту в холодильнику?
Я – Тріббіані. Це наше покликання. Ми не великі мислителі, не світові лідери, мало читаємо, не дуже швидко бігаємо... Але їсти ми вміємо!
– Що би ти вибрав: секс чи їжу? – Секс. Ні. Їжа. Ні. Ох ... Я хочу те і те. Я хочу бутерброди з дівчатами!
У вас немає телевізора? А до чого повернуті ваші меблі?
То не рви з нею! Будь чоловіком! Просто не дзвони їй більше.
Мені набридло знати секрети, які не можу комусь розказати!
Хочеш робити щось погане? Роби це добре!
Я вдячний Богу за прекрасну погоду... Днями я стояв на автобусній зупинці, раптом подув приємний осінній вітерець... і задер дівчині спідницю!
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