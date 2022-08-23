Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2022

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у вересні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у вересні 2022

огірки

баклажани

болгарський перець

броколі

морква

цвітна капуста

селера

кабачки

фенхель

хрін

цибуля порей

цибуля ріпчаста

гарбуз

редис

помідори

капуста

бруква

опеньки

лисички

білий гриб

підосичники

Сезонні фрукти та ягоди у вересні

яблука

сливи

груші

інжир

дині

кавуни

бузина

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