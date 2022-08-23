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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2022

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сезонні овочі та фрукти у вересні - фото 1
сезонні овочі та фрукти у вересні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у вересні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у вересні 2022

  • огірки
  • баклажани
  • болгарський перець
  • броколі
  • морква
  • цвітна капуста
  • селера
  • кабачки
  • фенхель
  • хрін
  • цибуля порей
  • цибуля ріпчаста
  • гарбуз
  • редис
  • помідори
  • капуста
  • бруква
  • опеньки
  • лисички
  • білий гриб
  • підосичники
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2022 - фото 474390

Сезонні фрукти та ягоди у вересні

  • яблука
  • сливи
  • груші
  • інжир
  • дині
  • кавуни
  • бузина

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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