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Вихідні і свята у вересні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у вересні цьогоріч не буде. У вересні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у вересні у 2022 році!
Усі вихідні дні у вересні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, дев'ятого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
До теми: День ангела у вересні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
Вихідні у вересні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у вересні, щоб ви спланували свій час!
У вересні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на вересень 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у вересні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на вересень 2022
- 1 вересня, четвер – День знань
- 2 вересня, п'ятниця – День нотаріату
- 3 вересня, субота – Міжнародний день бороди
- 4 вересня, неділя – День підприємця України
- 5 вересня, понеділок – Міжнародний день благодійності
- 6 вересня, вівторок – День читання книг
- 7 вересня, середа – День воєнної розвідки України
- 8 вересня, четвер – Міжнародний день грамотності
- 9 вересня, п'ятниця – День тестувальника
- 10 вересня, субота – Всесвітній день надання першої медичної допомоги
- 11 вересня, неділя – День пам'яті жертв фашизму
- 12 вересня, понеділок – День відеоігор
- 13 вересня, вівторок – День комп'ютерника і програміста
- 14 вересня, середа – Всесвітній день атопічної екземи
- 15 вересня, четвер – Всесвітній день боротьби з лімфомами
- 16 вересня, п'ятниця – Міжнародний день охорони озонового шару
- 17 вересня, субота – День винахідника і раціоналізатора України
- 18 вересня, неділя – День працівників лісу
- 19 вересня, понеділок – День народження смайла
- 20 вересня, вівторок – День рекрутера
- 21 вересня, середа – Міжнародний день миру
- 22 вересня, четвер – День без автомобілів
- 23 вересня, п'ятниця – День осіннього рівнодення
- 24 вересня, субота – Міжнародний день караванника
- 25 вересня, неділя – Всеукраїнський день дошкілля
- 26 вересня, понеділок – Європейський день мов
- 27 вересня, вівторок – Всесвітній день туризму
- 28 вересня, середа – Всесвітній день боротьби проти сказу
- 29 вересня, четвер – Всесвітній день моря
- 30 вересня, п'ятниця – Всеукраїнський День бібліотек
- читати книги
- їсти фрукти та морозиво
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку парком
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
І ще: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2022
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