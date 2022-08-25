Вихідні і свята у вересні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у вересні 2022 року

Додаткових вихідні у вересні цьогоріч не буде. У вересні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у вересні у 2022 році!

Усі вихідні дні у вересні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, дев'ятого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у вересні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у вересні, щоб ви спланували свій час!

У вересні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на вересень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у вересні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на вересень 2022

1 вересня, четвер – День знань

2 вересня, п'ятниця – День нотаріату

3 вересня, субота – Міжнародний день бороди

4 вересня, неділя – День підприємця України

5 вересня, понеділок – Міжнародний день благодійності

6 вересня, вівторок – День читання книг

7 вересня, середа – День воєнної розвідки України

8 вересня, четвер – Міжнародний день грамотності

9 вересня, п'ятниця – День тестувальника

10 вересня, субота – Всесвітній день надання першої медичної допомоги

11 вересня, неділя – День пам'яті жертв фашизму

12 вересня, понеділок – День відеоігор

13 вересня, вівторок – День комп'ютерника і програміста

14 вересня, середа – Всесвітній день атопічної екземи

15 вересня, четвер – Всесвітній день боротьби з лімфомами

16 вересня, п'ятниця – Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня, субота – День винахідника і раціоналізатора України

18 вересня, неділя – День працівників лісу

19 вересня, понеділок – День народження смайла

20 вересня, вівторок – День рекрутера

21 вересня, середа – Міжнародний день миру

22 вересня, четвер – День без автомобілів

23 вересня, п'ятниця – День осіннього рівнодення

24 вересня, субота – Міжнародний день караванника

25 вересня, неділя – Всеукраїнський день дошкілля

26 вересня, понеділок – Європейський день мов

27 вересня, вівторок – Всесвітній день туризму

28 вересня, середа – Всесвітній день боротьби проти сказу

29 вересня, четвер – Всесвітній день моря

30 вересня, п'ятниця – Всеукраїнський День бібліотек

Що робити на вихідних у вересні 2022:

читати книги

їсти фрукти та морозиво

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку парком

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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