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Вихідні і свята у вересні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у вересні 2022 року

Додаткових вихідні у вересні цьогоріч не буде. У вересні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у вересні у 2022 році!

Усі вихідні дні у вересні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, дев'ятого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у вересні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у вересні, щоб ви спланували свій час!

У вересні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на вересень 2022:

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* вихідні у вересні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на вересень 2022

  • 1 вересня, четвер – День знань
  • 2 вересня, п'ятниця – День нотаріату
  • 3 вересня, субота – Міжнародний день бороди
  • 4 вересня, неділя – День підприємця України
  • 5 вересня, понеділок – Міжнародний день благодійності
  • 6 вересня, вівторок – День читання книг
  • 7 вересня, середа – День воєнної розвідки України
  • 8 вересня, четвер – Міжнародний день грамотності
  • 9 вересня, п'ятниця – День тестувальника
  • 10 вересня, субота – Всесвітній день надання першої медичної допомоги
  • 11 вересня, неділя – День пам'яті жертв фашизму
  • 12 вересня, понеділок – День відеоігор
  • 13 вересня, вівторок – День комп'ютерника і програміста
  • 14 вересня, середа – Всесвітній день атопічної екземи
  • 15 вересня, четвер – Всесвітній день боротьби з лімфомами
  • 16 вересня, п'ятниця – Міжнародний день охорони озонового шару
  • 17 вересня, субота – День винахідника і раціоналізатора України
  • 18 вересня, неділя – День працівників лісу
  • 19 вересня, понеділок – День народження смайла
  • 20 вересня, вівторок – День рекрутера
  • 21 вересня, середа – Міжнародний день миру
  • 22 вересня, четвер – День без автомобілів
  • 23 вересня, п'ятниця – День осіннього рівнодення
  • 24 вересня, субота – Міжнародний день караванника
  • 25 вересня, неділя – Всеукраїнський день дошкілля
  • 26 вересня, понеділок – Європейський день мов
  • 27 вересня, вівторок – Всесвітній день туризму
  • 28 вересня, середа – Всесвітній день боротьби проти сказу
  • 29 вересня, четвер – Всесвітній день моря
  • 30 вересня, п'ятниця – Всеукраїнський День бібліотек
Вихідні і свята у вересні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 512021
Що робити на вихідних у вересні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти та морозиво
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку парком
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2022

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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