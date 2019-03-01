Кому обов'язково потрібно снідати ситно

Ізраїльські науковці розповіли про незвичайну користь висококалорійних сніданків, а також про те, кому найкраще вранці їсти ситні страви. Це варто знати кожному!

Фахівці з Університету Тель-Авіва дійшли до висновку, що ситна ранкова трапеза дуже корисна, адже допомагає покращити здоров'я тим, хто страждає від ожиріння та цукрового діабету II типу в анамнезі.

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Виявилось, що висококалорійні сніданки пришвидшують схуднення та знижують потребу в інсуліні. Це підтвердив експеримент з добровольцями, яких розділили на кілька груп. Всі піддослідні за день вживали однакову кількість калорій, однак різнився саме об'єм ранкової трапези.

Чому висококалорійний сніданок корисний

Результати підтвердили, що люди, які на сніданок вживали найбільше калорій за весь день, за 3 місяці позбулись у середньому 5 кг, а от всі інші – тільки 1,4 кг. Варто додати, що в цій групі сніданок був найкалорійнішим, обід – звичайним, а вечеря – легка. До того ж, діабетикам такий режим харчування допоміг побороти різке зниження рівня глюкози в крові та зменшити потребу в інсуліні.

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