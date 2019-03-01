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Кому обов'язково потрібно снідати ситно

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Чому висококалорійний сніданок корисний

Ізраїльські науковці розповіли про незвичайну користь висококалорійних сніданків, а також про те, кому найкраще вранці їсти ситні страви. Це варто знати кожному!

Фахівці з Університету Тель-Авіва дійшли до висновку, що ситна ранкова трапеза дуже корисна, адже допомагає покращити здоров'я тим, хто страждає від ожиріння та цукрового діабету II типу в анамнезі.

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Виявилось, що висококалорійні сніданки пришвидшують схуднення та знижують потребу в інсуліні. Це підтвердив експеримент з добровольцями, яких розділили на кілька груп. Всі піддослідні за день вживали однакову кількість калорій, однак різнився саме об'єм ранкової трапези.

Чому висококалорійний сніданок корисний - фото 310890
Чому висококалорійний сніданок корисний

Результати підтвердили, що люди, які на сніданок вживали найбільше калорій за весь день, за 3 місяці позбулись у середньому 5 кг, а от всі інші – тільки 1,4 кг. Варто додати, що в цій групі сніданок був найкалорійнішим, обід – звичайним, а вечеря – легка. До того ж, діабетикам такий режим харчування допоміг побороти різке зниження рівня глюкози в крові та зменшити потребу в інсуліні.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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