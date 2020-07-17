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Мадонна вразила мережу провокаційним фото з молодим бойфрендом
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Епатажна американська співачка Мадонна здивувала фанів новим сміливим кадром на своїй сторінці в Instagram. На знімку зірка позувала з молодим коханим.
Так, 61-річна Мадонна поділилася з шанувальниками знімком, на якому зображена в провокаційній позі зі своїм молодим бойфрендом, 26-річним Ахламаліком Вільямсом.
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"Реабілітація не повинна бути нудною", – прокоментувала кадр артистка, тегнувши свого хлопця. Як відомо, зараз артистка відновлюється після травми коліна, яку отримала в березні під час падіння на сцені.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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