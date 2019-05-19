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Мадонна вразила епатажним виступом у фіналі Євробачення 2019: відео
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У фіналі Євробачення 2019 виступила поп-королева Мадонна. 60-річна зірка вразила ефектним номером на головній сцені Тель-Авіва. Дивіться і насолоджуйтеся відео виступу співачки!
Виступ Мадонни на Євробаченні 2019 справді був дуже довгоочікуваним, адже до останку контракт зірки із організаторами конкурсу був на межі зриву. Тим не менше, поп-королева таки виступила у фіналі шоу 18 травня.
Це цікаво: Онлайн трансляція конкурсу Євробачення 2019
За даними ЗМІ, виступ Мадонни став найдорожчим в історії Євробачення. Співачка виконала дві пісні: свій хіт 1989 року "Like A Prayer". Також зірка разом із американським репером Quavo представила новий сингл "Future". Це було справді дуже епатажно, зацініть!
Дивитись онлайн відео виступу Like a Prayer у фіналі Євробачення 2019:
Дивитися онлайн відео виступу Future у фіналі Євробачення 2019:
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