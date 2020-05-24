Популярна та спокуслива фітнес-тренер виявилася нудисткою: голі фото (18+)

Популярна австралійська культуристка і фітнес-тренер Рейчел Фіцпатрік неабияк здивувала свою багатотисячну армію підписників в Instagram, публікуючи фотозвіти з відпочинку.

Так, спортсменка Рейчел Фіцпатрік виявилася великою любителькою натурального відпочинку, і без сорому позує на природі абсолютно оголеною. Така пристрасть до нудизму не тільки не відштовхнула шанувальників, але навпаки – додала акаунту Рейчел ще більше популярності.

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