Мадонна шокувала фанатів відвертим фото без одягу (18+)

Поп-діва Мадонна знову опинилась у центрі обговорень мережі через своє відверте селфі топлес і з милицею. Зірка зовсім не має комплексів!

61-річна американська співачка Мадонна обожнює шокувати і перевертати світ шанувальників. Однак її останнє селфі на профілі в соцмережі Instagram викликала справжній шквал коментарів. Варто відзначити, що у легендарної виконавиці понад 15 мільйонів підписників.

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На свіжому фото Мадонна позує топлес, прикриваючи груди руками та спираючись на милицю, який тепер став не лише необхідністю після операції, а й дуже незвичайним аксесуаром. Здається, ця білявка зовсім не має комплексів щодо своєї форми. А фанати лише раді такій відвертості, адже засипали її компліментами та сотнями тисяч лайків.

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