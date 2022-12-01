"Людина року" за версією People: одразу чотири зірки отримали це звання

Журнал "People" вже традиційно обрав "Людей року" серед знаменитостей. Хто ж опинився у списку та за які заслуги - читайте далі.

Популярне американське видання "People" визначилось з "Людиною року", і у 2023 одразу чотири зірки отримали це звання та власну обкладинку журналу. У списку опинились акторка Міла Куніс, комікеса і письменниця Квінта Брансон, співачка та акторка Дженніфер Гадсон, а також актор Меттью МакКонахі.

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Я чимало думав про те, що надихає когось діяти, жертвувати час, гроші та пристрасть, робити щось більше, ніж публікувати твіт чи допис в інстаграмі. Я думав про те тому, що світ, здається, найбільше зараз потребує нашої допомоги. А також тому, що люди, яких ми вшановуємо в цьому випуску, не вагаючись пішли назустріч. Вони не питали: "чому я?", а також не чекали дозволу і не сумнівались в собі. Вони просто рухались вперед, – поділилась головна редакторка "People".

Меттью МакКонахі

Коли у травні рідне місто МакКонахі Ювалді було спустошене масовою стріляниною, то він разом з дружиною швидко прийняв рішення повертатись додому. У них не було плану: вони просто почали спілкуватись з рідними жертв та передали їхні історії органам влади. А вже за місяць Конгрес ухвалив історичний федеральний закон про зброю.

Квінта Брансон

Володарка "Еммі" Квінта Брансон створила проєкт "Abbott Elementary", оскільки хотіла шоу, яке допомагає подолати розбіжності між поколінням, щоб і батьки, і дідусі та бабусі сміялись над одними жартами.

Дженніфер Гадсон

Акторка Дженніфер Гадсон також створила власне ток-шоу, як платформу для всіх, "щоб у кожного було місце, де можна почуватись залученим до життя". І це в той самий час, коли вона у 41 стала наймолодшою жінкою, яка коли-небудь отримувала статус EGOT (премії Еммі, Ґреммі, Оскар та Тоні за один рік).

Міла Куніс

Міла Куніс після вторгнення російських окупантів в Україну й не сподівалась, що зможе так допомагати рідному народу. Але коли друзі звертались до неї з пропозиціями допомоги українцям, як до уродженки України, то Міла вирішила використати всі свої можливості.

Я знала, що маю допомогти. У нас не було рішення, тому ми його створили, – пояснює зірка, яка на початку повномасштабної війни ще не знала, з чого почати. Та станом на кінець листопада вона зібрала близько 37 мільйонів доларів для українців, яким довелось покинути рідну країну через загарбників. – Допомагати навіть без прохання, просто робити – це має стати нашою нормою".

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