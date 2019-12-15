Людина повинна жити лише 38 років, – вчені

Термін життя людини в природному середовищі існування становить 38 років. До такого висновку прийшли вчені з національного наукового агентства Австралії. Дізнайтеся, чому ж ми живемо довше.

Вчені розробили генетичну модель "годинника", який може оцінити максимальну тривалість життя різних хребетних, включаючи як живі образи, так і вимерлі.

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Дослідники провели аналіз понад 250 видів тварин з відомою тривалістю життя, щоб ідентифікувати 42 гени, які могли б допомогти дослідникам визначити термін життя інших видів. Так, фахівці показали, що гренландський кит може прожити до 268 років – майже на 60 років більше, ніж вважалося раніше.

Використовуючи людський геном, учені виявили, що максимальна природна тривалість життя людей становить 38 років. А сучасні люди живуть набагато довше завдяки досягненням медицини і науки, а також через зміни в образі життя.

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