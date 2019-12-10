Науковці розповіли, чому потрібно якомога більше часу проводити у сімейному колі

У дослідженні, опублікованому в журналі World Leisure Journal, вчені виявили, що час, проведений вдома у звичних повсякденних справах і розвагах досить ефективно допомагає членам сім'ї бути щасливими.

Розповідаємо, що стало причиною таких висновків, зроблених науковцями.

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"Найкращим предиктором щастя для сімей може бути якісне проведення часу разом у знайомих домашніх справах. Це чудова новина для сімей, у яких мало часу або мало ресурсів", – пояснила провідний автор дослідження в Карен Мелтон, доцент кафедри дитячих і сімейних досліджень в Роббінсском коледжі охорони здоров'я та гуманітарних наук.

Бажано якомога більше часу проводити за спільним заняттям

Дослідники прийшли до такого висновку після проведення онлайн-дослідження сімейного дозвілля. Команда зібрала дані від 1502 осіб з 751 сім'ї у Великобританії. У кожній сім'ї має бути хоча б одна дитина у віці від 11 до 15 років. Дослідники запитували учасників, чи проводили вони час разом за останні 12 місяців, якою діяльністю вони люблять займатися спільно, скільки часу на це витратили і як часто це було.

Команда вчених виявила, що люди, які проводили час вдома, займаючись повсякденними справами, були щасливішими в порівнянні з тими, хто цього не робив.

Мелтон зазначила, що деякі дослідження підтверджують ідею про те, що спільне харчування є одним з найкращих способів функціонування сімей, натомість перегляд телевізора вважається неефективним для індивідуального щастя або сімейної функції. Але сім'ї повинні ставити під сумнів поняття "один розмір підходить усім".

Для деяких сімей якісне єднання – це вечеря разом або гра в ігри; для інших це можуть бути хобі, відео або телебачення, музика, – сказала Мелтон. – Врешті-решт, важливо те, що ми соціальні істоти, які жадають почуття приналежності і зв'язку.

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