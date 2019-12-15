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Люди навчилися посміхатися заради сексу: цікаве дослідження

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Люди навчилися посміхатися заради сексу: цікаве дослідження - фото 1

Команда іспанських і італійських біологів припустила, що людина могла навчитися посміхатися, щоб сексуально залучити менш агресивних товаришів. За словами вчених, посмішка і більш доброзичливе обличчя допомогли нашим предкам "одомашнити" себе під час еволюції.

Під одомашнення в науці розуміють комплекс генетичних змін, які виникають, коли представників виду намагаються виростити більш доброзичливими і менш агресивними – прикладом може служити доместикація лисиць в експерименті академіка Бєляєва.

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Люди віддавали перевагу більш дружелюбним звірам і підгодовували їх, збільшуючи таким чином шанси на їхнє виживання і розмноження. Поступово у нащадків цих тварин змінилася робота гена BAZ1B, що впливає на активність інших генів. Так, будова тіл домашніх тварин стала відрізнятися від диких – наприклад, прирученого пса можна було відрізнити від вовка по великих очах, капловухості і т.д.

via GIPHY

За таким же принципом, можливо, розвивався і Homo sapiens. Стародавні люди могли зрозуміти, що спаровуватися і спілкуватися все ж приємніше не з божевільним і похмурим родичем, а з кимось більш привітним. В такому випадку лише по одній усмішці ставало зрозуміло, чи вдасться скооперуватися з людиною з одного племені і виростити з ним потомство.

Вчені припустили, що ген BAZ1B відіграв провідну роль і в самоодомашненні людини. Змінилася не тільки поведінка древніх людей, але і їхній зовнішній вигляд. Люди стали краще уживатися один з одним, утворювати міцніші суспільства і витісняти неандертальців. Дослідження показало, що у них, на відміну від людини розумної, BAZ1B не змінився зовсім.

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Джерело: sciencemag
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