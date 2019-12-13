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Чому секс взимку кращий, ніж влітку

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Стосунки - фото 1
Стосунки / makeitinny

Секс корисний завжди, але взимку – особливо. Експерти вважають, що інтимна близькість у зимовий період набагато краща, ніж влітку. Чому так?

У чоловіків підвищується рівень тестостерону. Ізраїльські вчені з'ясували, що рівень головного чоловічого гормону починає падати влітку, тому представники сильної статі можуть бути не настільки активні, як завжди. Однак, на початку жовтня кількість тестостерону збільшується, а його пік припадає на грудень.

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Інтим приносить ще більше користі здоров'ю. Всім відомо, що сексуальне життя впливає на стан здоров'я, але мало хто знає, що взимку користі від сексу набагато більше. Дослідники стверджують, що інтим в зимовий сезон зміцнює імунітет, бо рівень імуноглобуліну в організмі в цей час істотно підвищується.

Сексуальна близькість рятує від депресії. У багатьох людей в осінньо-зимовий період падає настрій, вони відчувають самотність, втому і піддаються депресивному стану. А вся річ у тому, що знижується в організмі вироблення гормону радості, серотоніну. Частий секс здатний врятувати від депресії, він підвищує якість життя і самопочуття в цілому.

Чому секс взимку кращий, ніж влітку - фото 373820

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Джерело: makeitinny
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