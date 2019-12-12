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Pornhub підбив підсумки 2019: які відео і порнозірки найпопулярніші в Україні
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Сайт із роликами для дорослих Pornhub опублікував звіт із головними трендами 2019 року. Дізнайтеся, яке порно найчастіше дивились українські користувачі, які, до речі, принесли ресурсу більше трафіку, ніж росіяни.
Загальні тренди Pornhub
Відповідно до статистики, у 2019-му Pornhub відвідали 42 мільярди разів, а загальна довжина всього опублікованого контенту склала 169 років, що на кілька десятків років більше, ніж в 2018 році. Тому, якщо ви не знали, чим зайнятися в найближчі півтора століття, Pornhub має непоганий варіант ;)
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Де найбільше дивляться Pornhub
Лідером за переглядами традиційно стали США, на другій позиції розташувалась Японія, посунувши Великобританію на третє місце. А от Україна опинилась на 16-й сходинці.
Скільки часу проводять на сайті
Загалом у 2019 користувачі стали проводити на сайті більше часу, ніж у 2018-му – тривалість відвідування збільшилася на цілих 15 секунд: тепер це 10 хвилин 28 секунд пікантного проведення часу. Довше за всіх на сайті "зависають" жителі Таїланду – 11 хвилин і 21 секунда, а от українці навпаки стали менше часу дивитись порно – 9 хвилин 56 секунд.
Які категорії порно найпопулярніші
За кількістю переглядів в 2019 році лідирують японські ролики, на другому місці – лесбійське порно, а на третьому – аматорське. П'ятірку фаворитів глядачів замикають хентай і МILF. При цьому жінки найбільше цікавились категоріями Lesbian, Popular With Women та Japanese, а чоловіки – Japanese, Amateur та Mature.
Найулюбленіші порнозірки
Згідно зі статистикою пошукових запитів, найпопулярнішою зіркою 2019 року стала 23-річна лауреатка премії XBIZ Award в категорії "Найкраща нова старлетка" Лана Роуд. Відеозаписи з її участю за 365 днів переглянули понад 345,5 мільйона разів. На другому місці з пристойним відривом розташувалася зірка фільмів для дорослих Міа Халіфа зі своїми 269 мільйонами переглядів. Третьою стала порноакторка Райлі Рід.
Яких зірок шукають на Pornhub
Найбільше користувачів цікавить британська модель і косплеєрка Белль Дельфін, американська зірка реаліті Кім Кардашян та популярна співачка Cardi B.
Популярні запити в Україні
Українські глядачі, судячи зі статистики пошукових запитів, надають перевагу сексу, аніме, роликам із розділу BDSM і категорії MILF. Фаворитками українців серед порнозірок стали Лана Роуд, Ніколь Еністон і Ельза Джин.
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