Люцифер: дивіться трейлер 5 сезону серіалу за коміксами Ніла Геймана

Netflix випустив офіційний трейлер п'ятого сезону серіалу "Люцифер", знятого за однойменним коміксом Ніла Геймана і Сема Кейта. Головні ролі у шоу виконують валлійський актор Том Елліс і американська актриса Лорен Джерман.

Перший сезон "Люцифера" вийшов узимку 2016 року. За сюжетом, втомлений від життя в Пеклі Люцифер вирішує змінити обстановку і відкриває нічний клуб у Лос-Анджелесі. Волею долі він стає консультантом детектива Хлої Деккер і допомагає їй розкривати злочини, вдаючись до своїх надприродних здібностей.

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Перша частина продовження "Люцифера" з восьми епізодів з'явиться на стрімінговому сервісі 21 серпня. Друга з такою ж кількістю серій швидше за все теж стане доступна протягом цього року.

Люцифер – дивіться трейлер 5 сезону серіалу:

Раніше стало відомо про роботу над аудіоадаптацією іншого коміксу Ніла Геймана – "Пісочного чоловіка". Його персонажів озвучать Джеймс Макевой, Різ Ахмед, Терон Еджертон, Саманта Мортон, Мартін Шин і Енді Серкіс.

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