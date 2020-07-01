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Хлопці 2 сезон: з'явився уривок з нового епізоду (18+)

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Хлопці 2 сезон 1 серія - фото 1
Хлопці 2 сезон 1 серія / SuperHeroHype

У мережі з'явився уривок з першого епізоду 2 сезону серіалу Хлопці (The Boys), який показує не такий ідеальний світ з супергероями. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Акторський склад серіалу Хлопці (The Boys) нещодавно провів стрім-реюніон, на якому розповідають про зйомки та історію самої картини. Але найприємнішим бонусом для фанатів стало те, що наприкінці стріму команда презентувала перші три хвилини 1 серії 2 сезону. Відзначимо, що дата виходу запланована на 4 вересня. Всього сезон отримає 8 епізодів, 3 з яких покажуть в один день.

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Що ж до уривка з продовження, то на ньому можна побачити штаб-квартиру Сімки, де чиновники обговорюють справи супергероїв. А тим часом Чорний Нуар шукає у Сирії нового суперзлодія, який здатен своїм тілом викликати шалені вибухи.

Дивіться відео з часової позначки у 47:35:

Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" – це команда відчайдушних хлопаків, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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