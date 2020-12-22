Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку

Плануєте створити сім'ю, або шукаєте свою другу половинку? Дізнайтеся, що обіцяє для вас любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку.

Зірки можуть мати великий вплив на любовні стосунки, саме тому ми рекомендуємо вам прочитати цей астрологічний прогноз та бути поінформованим про зміни, які можуть відбутися у вашому житті.

Чи чекають вас стабільні стосунки? Який знак зодіаку одружиться у 2021 році? Чи знайдуть кохання знаки зодіаку кохання у 2021 році? Які знаки зодіаку закохаються у 2021 році?

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До вашої уваги любовний прогноз на 2021 рік на українській мові!

Любовний гороскоп на 2021 рік

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Протягом перших місяців 2021 року Овен буде романтичним до глибини душі! Ви зустрінете когось, і потяг між вами двома буде надзвичайно сильним. Однак намагайтеся бути обережними!

Самотні Овни не зможуть залишитися на одному місці, вони багато подорожуватимуть і матимуть насолоду від багатьох любовних зустрічей. Якщо ви одружені, атмосфера, яку ви створюєте вдома, буде надзвичайно мирною та теплою.

Надалі ви повинні зустріти велику любов свого життя. Ви будете задоволені стабільністю стосунків, які ви зараз маєте, і будете дуже лояльними. Ви кинете будь-які романтичні пригоди, у вас почнуться стабільні стосунки й ви чудово уживетеся з партнером. Овни будуть жити глибоким почуттям добробуту та емоційної безпеки. Якщо ви все ще самотні, у вас буде дуже романтичне побачення в цей період. Ніщо не може зрівнятися із щирістю! Якщо до цього часу ви чудово ладнали зі своїм партнером, це означає, що ваші стосунки базувалися на чесності.

Тому майте це на увазі протягом другої половини 2021 року, і коли ви відчуваєте, що щось не вдається, спробуйте відкрито обговорити зі своєю половиною проблему, яка вас турбує. Шлюбні стосунки для одружених покращаться до кінця цього періоду. Ви будете все більше цінувати радість подружжя і, всупереч своїй звичці, будете жаліти тих, хто не одружений! Ближче до кінця року вас чекає багато сюрпризів! Ви отримаєте все, що побажали. Якщо ви самотні, будьте готові відчути радість перебування з кимось. Під впливом Місяця пристрасть між вами та вашим партнером збільшиться.

Скористайтеся цією нагодою, щоб прояснити деякі розбіжності між вами двома та ще більше зміцнити ваш зв'язок.

Для Тельця в першій половині 2021 року можуть відбутися зміни в любовному житті. Деякі з них можуть вирішити змінити свій зовнішній вигляд, щоб бути більш спокусливим або знайти нового партнера.

Інші будуть наполегливо працювати над тим, щоб закріпити стосунки, які вони вже мають. Але на вашій астральній карті Венера зіткнеться з Сатурном і саме тому ви, швидше за все, переживете любовну кризу. На щастя, не всім вихідцям із цього знаку зодіаку доведеться зіткнутися з цим.

Якщо у вас є відчуття, що вашим стосункам загрожує небезпека, не буде поганою ідеєю усамітнитись на кілька днів для роздумів. Таким чином, ви можете отримати контроль над своїми стосунками. Однак не будьте занадто жорстким і вимогливим до свого партнера. Вас можуть покарати! Ви дуже жорстко ставитеся до себе, але це не означає, що потрібно змусити партнера почуватися винним.

Хороші новини починаються з другої половини року, коли передбачається нове кохання. Або ви назавжди відірветеся від минулого, або оживите свої довготривалі стосунки, які вже є. Ви сміливо почнете спочатку. Остерігайтеся постійних розбіжностей із партнером. Можна дійти до того, що сварки відбуватимуться незалежно від того, де ви перебуваєте, навіть публічно або перед своїми друзями. На додаток, подумайте про те, що ті, хто змушений допомагати у ваших сутичках, теж не в комфортній ситуації.

Якщо ви самотні, надія знайти когось зростає до кінця 2021 року. Ви зможете зустріти свою кохану людину у будь-який момент, наприклад, на вечірці, організованій вашими знайомими. У тельців можуть початися неймовірні стосунки!

Близнюки можуть закохатися з першого погляду і знайти своє щастя в перші два місяці 2021 року. Не втратьте своє справжнє кохання! Не соромтесь і не думайте надто багато, бо можете втратити це і пошкодувати про це все своє життя. Можливо, вдача трапляється вам не надто часто, але близнюки повинні цим скористатися.

Ви будете повною мірою насолоджуватися взаємним коханням, коли пройдуть місяць. Ви знатимете, як повною мірою скористатися впливом зірок, щоб вгамувати спрагу любові.

Цей період сприятливий для самотніх Близнюків. Ви познайомитеся з новими людьми, що збільшить ваше життєлюбство. Нові стосунки проходять під знаком сентименталізму та чуттєвості. Зірки вселять багато ідей і посилять вашу чуттєвість, особливо після того, як пройде перше півріччя.

Близнюкам сподобаються приємні побачення, і є шанс знайти чоловіка чи жінку, про яку мрієте. З цього моменту у вас більше не буде спокою! Ви збираєтеся зробити все, щоб спокусити його або її, і, врешті-решт, ви зрозумієте, що це було варте зусиль. Ви поділіться тими ж почуттями й будете вібрувати в унісон зі своїм партнером. Ви проживете все з максимальною інтенсивністю, тому що ви вдвох будете брати участь як фізично, так і емоційно.

Остання частина 2021 року буде сприятливою, особливо для молодят, але не тільки. У близнюків є всі шанси зміцнити зв'язок зі своїми партнерами, інакше вони знайдуть шлях до стосунків, де вони цінують один одного більше.

Настав час переконати себе, що любов – це не дар від Бога, а ніжна квітка, яка потребує постійного догляду.

Венера є союзником Раку і буде корисною з самого початку року. Ви будете сповнені щастям. Ви не будете відчувати плину часу, оскільки вся увага буде зосереджена на ваших стосунках. Якщо ви хочете завести тривалі стосунки, у вас є всі шанси на успіх! Якщо ви не бажаєте вдаватися до серйозних стосунків, для швидкоплинних романтичних почуттів це також найкращий час.

З часом вам потрібно серйозно подумати про реорганізацію та пошук стабільності у своєму любовному житті, особливо якщо вас не влаштовує поточна ситуація. Якщо ви віддаєте перевагу жити у вільному союзі, не забувайте, що шлюб теж має свої перевірені позитивні сторони. Навчіться слідувати своїм інтересам!

Протягом другої половини року ви можете зустріти чарівну людину, але, можливо, не усвідомите важливості цієї зустрічі. Після цього все буде розвиватися швидко. Раки будуть головними та більш розвиненими у цьому союзі, принаймні духом.

Отже, раки зустрінуть когось, з ким можна провести цікаві дискусії на інтелектуальному рівні. Починаючи з цих дружніх розмов, все буде розвиватися в тонкій формі до глибших почуттів. Не нехтуйте дрібними деталями у ваших стосунках з протилежною статтю. Квітка на день народження, невеликий подарунок, коли ви повертаєтеся з подорожі, листівка, дзвінок у потрібний момент можуть зміцнити стосунки або вони можуть вплинути на хід подій у напрямку, бажаному для рака.

Якщо ви шукаєте кохання в перші місяці 2021 року, кохання увірветься у ваше життя просто справжньою бурею, хоча з якихось причин ви вирішили закрити ворота свого серця. Під впливом Венери Лев несподівано закохається з першого погляду: професійні стосунки можуть раптово перетворитися на сповнені пристрасті, Леви проведуть видатну зустріч у банальному місці, отримають любовні листи від того, кого бачите кожного день, але ви ніколи цього не помічали. Однак ця буря може назавжди змінити життя левів, і вогонь буде тривалим.

Самотні Леви прагнуть знайти батька чи матір для своїх дітей, а не партнера, під впливом Меркурія, який добре позиціюється на астрологічній карті лева. Ті, хто проводить чітку межу між любов'ю та шлюбом, можуть дорікати вам, що ви дуже раціональні та зовсім не сентиментальні.

Але насправді ваше реалістичне ставлення може виявитися корисним для вас із плином часу до літніх місяців. У будь-якому випадку, будьте обережні, бо ви можете закохатись у ревнивого чоловіка чи жінку, і цей спокій, яким ви так дорожите, може перетворитися на ілюзію! Дружба може перетворитися непомітно, як тільки пройде перша половина 2021 року, і ви зрозумієте, що закохані! Для сімейних пар коротка поїздка буде схожа на новий медовий місяць.

Протягом останньої частини року пристрасть відіграватиме важливу роль. Вам потрібно буде боротися за своє кохання, але якщо вам це вдасться, ви проживете чудову історію любові. Ви не повинні знищувати його до початку і не утримуватися від отруйної критики. Ви не усвідомити як втрапили у такі любовні сіті. Річ у тім, що ця історія кохання не має міцної основи.

На початку 2021 року подружнє життя Діви може зіткнутися з деякими проблемами. Ви будете вагатися, зробивши вибір, який здається вам дуже важливим. Однак якщо ви серйозно задумаєтесь над цим вибором, він здасться очевидним і неминучим. У будь-якому випадку вам потрібно поговорити про це зі своїм чоловіком / дружиною.

До кінця 2021 року у вас може трапитися чудова любовна пригода або чудове возз'єднання з коханою юдиною. До цього часу ви будете переконані, що любов може принести вам справжнє задоволення. Через деякі дивовижні астральні впливи, ви матимете велику силу спокушання і не матимете жодних проблем у підкоренні деяких сердець, як тільки ви наблизитесь до середини року.

Можливо, вас більше цікавлять сексуальні аспекти ваших стосунків, і це може образити деяких ваших партнерів, які можуть почувати себе просто сексуальними об'єктами. Якщо вам вдасться контролювати цю слабкість, ви можете очікувати, що у вас буде період, повний божественних сюрпризів.

Для самотньої Діви друга половина 2021 року принесе особливу зустріч. Цього разу не намагайтеся використовувати оцінні судження або піддавати цю людину ретельній критиці, щоб з'ясувати, чи підходить вона вам. Ваш вибір уже зроблено! З іншого боку, більшість цих романтичних побачень часто відбуватимуться дивним чином і в незвичних і романтичних місцях.

Протягом останньої частини року вам вдасться подолати всі табу і заборони, і ви будете жити своїм любовним життям, як хочете, повністю ігноруючи будь-які плітки.

У перші місяці 2021 року сектор кохання Терезів потрапить під вплив Нептуна, планети з не дуже хорошою репутацією. Ця планета збільшує ризик самотності. Однак у любові Нептун дає велику перевагу: це найкраща гарантія чесності та довгострокових зобов'язань. Терези, які бажають мати стабільні та справжні стосунки, будуть повністю задоволені.

Проте перша половина 2021 року – прекрасний час для того, щоб заручитися, одружитися або відновити своє романтичне життя. Астральний клімат закріпить любов між уже сформованими парами. Вільні серця заручаться несподівано, в незвичних місцях. Словом, ви закохаєтесь з першого погляду! Але якщо ви народилися в першій декаді, ваш занадто стриманий і трохи схильний до сентиментальних демонстрацій характер може нашкодити вам. Докладіть зусиль, щоб бути більш виразними: це полегшить стосунки з вашим партнером.

У другій половині 2021 року Терези зіткнуться з деякими проблемами у подружньому житті, що надходять ззовні. Не піддавайтесь пліткам: насправді, ніщо не відповідає дійсності. все, що ви чуєте, призначене лише для того, щоб зробити вас ще більш ревнивими. Уважно аналізуйте, що говорять люди, і не вірте сліпо цим так званим друзям. Жінки під знаком Терезів, дуже впевнені в собі, будуть ускладнювати життя чоловікам. Вам буде нелегко поводитися не домінантою стосунків... Але запевніть себе, що чоловіки, яких ви любите, хоч і люблять ваш темперамент, вони відчують потребу захищати вас. Вибір за вами!

Терези, зброя спокушань цього разу випаде з ваших рук, ініціатива виходить від ваших партнерів. Ваше терпіння буде жорстко випробувано.

Можна сказати, що на Скорпіона у 2021 році чекають прекрасні часи. Сміх, обійми та поцілунки – все в межах вашої досяжності. Перші місяці 2021 року принесуть вам більше щасливих моментів, тож ви будете вражені. Якщо ви самотні, ви можете скористатися чудовими можливостями, щоб покласти край цьому статусу.

Проте, наближаючись до середини року, потреба у свободі буде посилюватися, і вам буде важко прийняти обмеження, що перешкоджають вашій незалежності. Ви будете поводитись, виходячи з власних побажань. Саме тому багато Скорпіони житимуть любов'ю з максимальною інтенсивністю, і стосунки, встановлені в цей період, безумовно, будуть щасливими.

Не переплітайте любов та бізнес, таке поєднання може закінчитися небезпечно. У ваших подружніх стосунках, незалежно від того, говоримо ми про шлюб чи дружбу, ви будете насолоджуватися гармонією, особливо після середини 2021 року. Через це намагайтеся не нехтувати своїм партнером – солодке слово, теплий жест можуть творити чудеса. Навпаки, будь-яка відсутність інтересу може призвести до розбіжностей. Подумайте, як ви могли б розвинути своє соціальне життя, тому що це може допомогти вам краще зрозуміти, яким має бути життя удвох, як спростити стосунки з партнером та як отримати нові, конструктивні ідеї. Зірки дійсно хочуть надихнути вас назавжди!

Протягом останніх місяців цього періоду сподівайтесь зустріти ту виняткову любов, про яку ви мріяли стільки разів. Самотні Скорпіони зустрінуть розумну людину або когось надзвичайно обдарованого. Вони збираються виявити справжню спорідненість з новими партнерами – однакові політичні, психологічні чи релігійні нахили, подібні прагнення чи соціальні проблеми.

Любов буде плавати у високих сферах для Стрільця у 2021 році. З чистими почуттями, стрільці будуть мріяти про досконалість, але навряд чи ви зустрінете свою людину, про яку мрієте. Вам краще оговтатись: ви побачите, що чари “смертних” рівні чарам ангелів з наших мрій. Відкрийте широко очі та, перш за все, зробіть найкращий вибір, інакше ви ризикуєте зробити помилки в подружньому житті. Уже сформовані пари коливатимуться між потребою в гармонії та бажанням пригод.

Через астрономічний клімат цього місяця ви будете сумніватися у своєму партнері, хоча ніщо не може виправдати ваше ставлення. Протягом весняних місяців існує ризик стати дуже ревнивим. Стрільці зацікавлені в боротьбі з цим почуттям, оскільки довгостроково це може спричинити лише болісні, непотрібні та навіть катастрофічні конфлікти. Перш за все, любов – це довіра.

З благословеннями зірок життя подружжя буде гармонійним протягом другої частини 2021 року. Однак уникайте нехтування своїм партнером – солодке слово, невелика увага може творити чудеса. Натомість будь-яка відсутність інтересу може спричинити зайві розбіжності. Подумайте, як ви могли б розвинути своє соціальне життя, оскільки це може допомогти вам мати більш об'єктивне уявлення про подружнє життя та більш витончені стосунки з вашим партнером. Дружба, що існує може перетворитися на глибше і ніжніше почуття. З іншого боку, якщо ви вже залучені в тривалі стосунки, протягом останньої частини 2021 року, ви можете насолоджуватися численними задоволеннями, такими як заручини, шлюб чи незабутній медовий місяць.

Для Козорога 2021 рік настає з сентиментальним кліматом, який досить контрастний у перші місяці. Козоріг буде переходити з однієї крайності в іншу, через короткі проміжки часу, і вагатися між пристрастю і ніжністю. Ви переживете складний конфлікт із собою, і, роблячи це, цілком ймовірно, що не пожалієте тих, кого любите. Ви будете натхненно контролювати свою нерішучу натуру, інакше люди більше не будуть знати, як з вами поводитися.

З наближенням літніх місяців Козероги ризикують зіткнутися з деякими сентиментальними проблемами, які досить важко вирішити. Незалежно від того, наскільки ви прив'язані до свого партнера, ви захочете спробувати різноманітність. Подумайте про наслідки такої поведінки та не забувайте, що деякі соціальні правила ніколи не зникнуть.

Якщо ви народилися в третій декаді, можливо, ви закохаєтеся у людину, яка завжди була поруч. Не бійтеся, це не так погано, як здається! Ваші почуття настільки сильні, що, попри те, що зустріч відбулася кілька тижнів тому, ви захочете одразу ж оприлюднити стосунки. Переконайтеся, що ваше бажання негайно увіковічити все – це не лише найпростіше рішення, спосіб заспокоїтись і виправдати відсутність розуму. Дайте собі трохи часу для глибокого аналізу.. Перш ніж ви вирішите назавжди бути разом, вам обом слід подумати серйозно. Вирішені на поспіх стосунки можуть змусити вас довго страждати.

Ваші стосунки з протилежною статтю будуть сповнені романтики протягом місяців до кінця року. Самотні Козероги матимуть свій шанс закохатися. Зустрічі будуть приємними, але навряд чи вийде в шлюб.

У 2021 році Водолій буде щасливим. Цей астральний клімат протягом першого місяця 2021 року для багатьох із водоліїв дасть шанс на новий початок любовного життя, і це вирішальний і несподіваний шлях. Самотні серця особливо бажатимуть стабілізувати своє життя та завести міцні стосунки. Можливе кохання з першого погляду для когось із Водоліїв може виникнути під час закордонної поїздки або несподіваної зустрічі з незнайомцем.

Через кілька місяців у вас буде дискомфортне відчуття незахищеності. Якщо ваші романтичні стосунки вас не цілком задовольняють, можливо, вам доведеться закінчити їх і почати все спочатку. Деякі водолії будуть робити це без жодних докорів сумління. Більшість Водоліїв все ще відчуватимуть прихильність до своїх партнерів, не намагаючись покращити цю ситуацію. Лише деякі з них будуть достатньо мудрими, щоб вжити правильних заходів для зміцнення та поліпшення свого подружнього життя. Якщо потрібно, не соромтеся запитувати поради.

Протягом другого півріччя 2021 року ви повною мірою скористаєтесь внутрішньою гармонією, що зумовлена Юпітером. Звільнившись, ви будете випромінювати позитивний магнетизм, поширювати навколо радості та будете готові скористатися всіма можливостями, які дала ця планета. Остерігайтеся ревнощів!

Протягом останніх місяців ви будете схильні думати занадто багато про майбутнє і занадто мало про теперішнє. Таке ставлення може спричинити конфлікти, особливо якщо ваш партнер є терезами. Самотні водолії не мають причин хвилюватися, якщо в їх любовному житті не вистачає перцю, вони компенсують це – знайдуть потрібний спокій. Шлюб і навіть домовленість про вільний союз можна досягти з шансом на успіх.

Нове кохання буде позитивно впливати на життя риб. Риби можуть очікувати багатьох задоволень, принаймні в першій половині 2021 року. З іншого боку, якщо під час ейфорії ви дали велику обіцянку коханому, ви будете змушені це виконати. Це змусить вас почуватись дуже некомфортно, тому що ви не любите бути обмеженими будь-яким чином. Позбудьтеся рішуче своїх зобов'язань і будьте обережнішими відтепер.

Для самотніх риб шанси знайти партнера збільшаться. Але варто не поспішати. Нехай мине час, перш ніж серйозно поринути у стосунки. Краще приймати це повільно, щоб згодом можна було уникнути розриву, що завжди боляче. Не будьте занадто розсудливим або занадто сором'язливим, якщо ви поруч з кимось, хто викликає у вас сильні емоції. Висловіть свої почуття.

За сприяння Венери, протягом другої частини 2021 року, реакція іншої людини на відвертість Риб буде чудовою. І тоді у вас буде шанс на ваше романтичне життя. З іншого боку, ця астральна атмосфера змусить вас стати романтиком і відчути певну ностальгію за минулим. Не відроджуйте жодної любові з минулого: ви ризикуєте пережити вже забутий біль. Венера, добре спрямована, легко вплине на вас, і ваша потреба в ніжності буде великою.

Не шукайте щастя десь ще, а озирніться навколо – воно прямо тут. Контролюйте свою поведінку. Самотні Риби повинні мислити та діяти обережно, не прискорюючи подій, що стосується кохання, особливо в останні місяці 2021 року.

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