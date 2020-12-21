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Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей

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Подарунок для крихітки - фото 1
Подарунок для крихітки / gettyimages

Для батьків, які опинилися в глухому куті, ми склали перелік найкращих новорічних подарунків для дітей на 2021 рік! Потіште свою малечу.

Інтерактивний вихованець

Вони виглядають як справжні: гавкають, нявкають, реагують на дотики, ходять, а іноді навіть їдять і відвідують туалет. Тільки таких собак не треба вигулювати, а котики не біснуються по весні. Можна вибрати модель а-ля плюшева іграшка або максимально наближену до живого вихованця.

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Колекція улюблених персонажів

До 4-5 років діти починають вдумливо дивитися мультфільми, самі або за допомогою дорослих читають журнали і книги. Поступово з'являються улюблені персонажі, прокидається інтерес до колекціонування.

Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей - фото 440119

Музичний інструмент

Ваша дитина мріє навчитися грати на музичному інструменті? Починайте вчитися за допомогою новорічного подарунка! Можна подарувати такій дитині синтезатор. Подарунок особливо доречний, якщо хтось із дорослих вміє грати на піаніно, тоді вдома можна влаштовувати музичні заняття, які діти, як правило, дуже люблять.

Набір дослідів Science4you Моя лабораторія: парфумерія

Експерименти, за допомогою яких можна створити щось корисне, круті експерименти. Абсолютно будь-яка крихітка буде рада створити для себе парфуми за допомогою колб, баночок, ароматизаторів, морської солі та інших цікавих штук комплекту.

Подарунок, відповідний захопленням підлітка

Це може бути і спортивний інвентар (м'яч, фітнес-браслет, ковзани), набори для майбутніх вчених (комплекти для фізичних або хімічних дослідів, мікроскопи, телескопи), настільні ігри (Монополія, Твістер).

Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей - фото 440120

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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