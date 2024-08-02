Львів на першому місці за кількістю учнів, які найкраще склали НМТ

Львів посів перше місце в Україні серед освітніх закладів, випускники яких набрали найбільше балів на мультипредметному тесті (НМТ). Зокрема, 54 львівські школярі здобули найвищі результати.

Міський голова Андрій Садовий вручив їм премії розміром від 10 до 30 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

До слова: В одному з українських міст запроваджують 6-денний навчальний тиждень у школах

Цього року максимальні 800 балів на НМТ набрали семеро абітурієнтів з усієї України, серед них випускниця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Олена Кшик.

Ми вже багато років маємо традицію нагороджувати випускників шкіл, які показують найкращі результати чи то на НМТ, чи на ЗНО. Ви докладаєте багато зусиль, старанно навчаєтесь і за цей результат ми хочемо вам подякувати преміями від міста. За вами – майбутнє нашої країни, тому нам важливо стимулювати мешканців громади розвиватись, починаючи зі шкільної парти. Ми пишаємось вами, – сказав Андрій Садовий.

Троє випускників отримали 600 балів, 50 – по 400 балів.

Випускникам вручать премії:

за 800 балів – 30 тис. грн;

за 600 балів – 20 тис. грн;

за 400 балів – 10 тис. грн.

Особисто мені було не важко підготуватися до тестування, адже я навчалася не тільки в останній рік, я й впродовж усіх років у школі. Я була впевнена в своїх силах, тому під час тесту я майже не хвилювалась. Майбутнім абітурієнтам я б хотіла порадити якісно навчатись в школі не лише в останній рік, не забувати про відпочинок, користуватись такою методикою як "навчай інших", бо це допомагає краще запам’ятовувати інформацію, і найважливіше – вірити в свої сили. Дякую за цю премію, бо це дуже мотивує навчатися і розвиватися далі, – розповіла Олена Кшик.

Цікаво, що найкраще серед усіх предметів у цьому навчальному році учні склали тест з англійської мови та математики.

І ще: Повість-казку "Маленький принц" перекладуть кримськотатарською мовою