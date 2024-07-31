В одному з українських міст запроваджують 6-денний навчальний тиждень у школах

У Житомирі діти можуть вчитись 6 днів на тиждень / gpointstudio

У Житомирі запроваджують шестиденний навчальний тиждень у школах. Міська рада повідомляє, що таким чином планується накопичити додаткові навчальні дні, щоб у разі потреби продовжити канікули у школах на місяць або півтора.

З початком нового навчального року у вересні у Житомирі запровадять шестиденне навчання у школах. Це зроблять для того, щоб узимку подовжити канікули. Про це розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин у коментарі для Суспільного.

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За його словами, зараз готується рішення про шестиденне навчання. У випадку тривалих відключень електроенергії взимку це дозволить продовжити канікули, уникнувши необхідності переходу на дистанційне навчання.

Нам потрібно за ці кілька місяців створити запас, щоб не переходити на дистанційне навчання. Неможливо навчати дітей онлайн, оскільки якість навчання страждає. Ми плануємо, щоб діти ходили до школи і в суботу. Таким чином, ми накопичимо додаткові дні і будемо стежити за ситуацією взимку,

– зазначив він.



Навчальний тиждень може бути по шість днів / Фото freepik

Сухомлин додав, якщо виникне критична ситуація і триватимуть масштабні знеструмлення, місцева влада зможе продовжити канікули на місяць або півтора, або на два тижні, наприклад. А навесні, коли побачать, як пройшла зима, вже не буде необхідності навчатися в суботу.

Міський голова також повідомив, що наразі проводяться консультації з керівниками шкіл, після чого буде ухвалено остаточне рішення щодо шестиденного навчання.

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До речі, Держенергонагляд перевірив, як оператори системи розподілу дотримуються графіків погодинних відключень (ГПВ) і виявив, що на Житомирщині електропостачання споживачам не відключали, а дані, внесені до оперативних журналів чергових підстанцій, не відповідали дійсності.