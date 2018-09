LSD – Thunderclouds: казковий кліп з Sia, який варто побачити

У мережі з'явився фантастичний ролик на трек LSD – Thunderclouds (Official Video) ft. Sia, Diplo, Labrinth, який активно підіймається у топи. Зацініть!

Незвичайний гурт LSD, який складається з репера Labrinth, співачки Sia та діджея Diplo, презентував нову відеороботу на пісню Thunderclouds. Кліп показує фантастичний світ, у якому вже традиційно замість Sia з'являється юна танцівниця Медді Зіглер, а також лялька, яка нагадує біляву виконавицю. Дівча танцює на даху авто, яке через солодкі рожеві хмаринки веде Diplo, а репер намагається розіграти темні дощові хмари.

LSD – Thunderclouds: дивіться кліп онлайн:

LSD – Thunderclouds: текст пісні:

All I need is one

One old man is enough

Babe, you got it wrong

Please turn your fears into trust, to trust



Where’d the love go

When all is said and done



Hey now I got your hands in the air

I’mma go through your stuff



Where’d the love go

You put the running into run



You asking me to stay

But I never met a girl I could trust



You’re sayin’ those words

Like you hate me now

Our house is burning

When you’re raised in hell



Here in the ashes your soul cries out

But don’t be afraid of these thunderclouds



These thunderclouds oh no

These thunderclouds oh no no



All I need is love

All I need is a word

All I need is us

You turned nouns into verbs, to verbs



Where’d the love go

When all is said and…



Hey now put your hands in the air

I’mma go through your stuff



Where’d the love go

You put the running into run

You’re asking me to stay

But I never met a man I could trust



You’re sayin’ those words

Like you hate me now

Our house is burning

When you’re raising hell



Here in the ashes your soul cries out

But don’t be afraid of these thunderclouds



These thunderclouds,

Oh noo, these thunderclouds

Ohhh, these thunderclouds



Ohh no, these thunderclouds,

Ohh no, these thunderclouds



These thunderclouds



You’re sayin’ those words

Like you hate me now

Our house is burning

When you’re raising hell



Here in the ashes your soul cries out

But don’t be afraid of these thunderclouds



These thunderclouds,

Oh noo, these thunderclouds

Ohhh, these thunderclouds



Ohh no, these thunderclouds,

Ohh no no, these thunderclouds

