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LSD – Thunderclouds: казковий кліп з Sia, який варто побачити

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LSD - Thunderclouds: фантастичний кліп - фото 1
LSD - Thunderclouds: фантастичний кліп / Billboard

У мережі з'явився фантастичний ролик на трек LSD – Thunderclouds (Official Video) ft. Sia, Diplo, Labrinth, який активно підіймається у топи. Зацініть!

Незвичайний гурт LSD, який складається з репера Labrinth, співачки Sia та діджея Diplo, презентував нову відеороботу на пісню Thunderclouds. Кліп показує фантастичний світ, у якому вже традиційно замість Sia з'являється юна танцівниця Медді Зіглер, а також лялька, яка нагадує біляву виконавицю. Дівча танцює на даху авто, яке через солодкі рожеві хмаринки веде Diplo, а репер намагається розіграти темні дощові хмари.

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LSD Thunderclouds: дивіться кліп онлайн:

LSD Thunderclouds: текст пісні:

All I need is one
One old man is enough
Babe, you got it wrong
Please turn your fears into trust, to trust

Where’d the love go
When all is said and done

Hey now I got your hands in the air
I’mma go through your stuff

Where’d the love go
You put the running into run

You asking me to stay
But I never met a girl I could trust

You’re sayin’ those words
Like you hate me now
Our house is burning
When you’re raised in hell

Here in the ashes your soul cries out
But don’t be afraid of these thunderclouds

These thunderclouds oh no
These thunderclouds oh no no

All I need is love
All I need is a word
All I need is us
You turned nouns into verbs, to verbs

Where’d the love go
When all is said and…

Hey now put your hands in the air
I’mma go through your stuff

Where’d the love go
You put the running into run
You’re asking me to stay
But I never met a man I could trust

You’re sayin’ those words
Like you hate me now
Our house is burning
When you’re raising hell

Here in the ashes your soul cries out
But don’t be afraid of these thunderclouds

These thunderclouds,
Oh noo, these thunderclouds
Ohhh, these thunderclouds

Ohh no, these thunderclouds,
Ohh no, these thunderclouds

These thunderclouds

You’re sayin’ those words
Like you hate me now
Our house is burning
When you’re raising hell

Here in the ashes your soul cries out
But don’t be afraid of these thunderclouds

These thunderclouds,
Oh noo, these thunderclouds
Ohhh, these thunderclouds

Ohh no, these thunderclouds,
Ohh no no, these thunderclouds

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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