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Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво

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Салат в чопері - фото 1
Салат в чопері / Ектор Хіменес-Браво

Український шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитись апетитним рецептом. Цей салат готувати дуже просто та швидко.

Шукайте деталі приготування салату в чопері на сторінці шефа у Instagram.

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Ловіть рецепт дуже смачного та швидкого в приготуванні салату, який стане улюбленою стравою цього літа.

Інгредієнти:

• Картопля дрібна – 500 г;
• Червона цибуля – 1 шт;
• В’ялені томати – 50 г;
• Каламати – 50 г;
• Червоний перець запечений – 1 шт;
• Каперси – 2 ст.л;
• Петрушка – 10 гілочок;
• Гірчиця діжонська – 2 ст.л;
• Мед – 2 ст.л;
• Винний оцет – 1 ст.л;
• Оливкова олія – 3 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Картоплю порізати та запекти.

2. В чоппері почергово подрібнити каламати, червоний перець, цибулю, вʼялені томати та петрушку.

3. Зробити заправку: змішати олію, винний оцет, гірчицю та рідкий мед. Додати сіль та перець.

4. Змішати все разом, і готово.

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Джерело: Ектор Хіменес-Браво
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