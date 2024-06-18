Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитись апетитним рецептом. Цей салат готувати дуже просто та швидко.

Шукайте деталі приготування салату в чопері на сторінці шефа у Instagram.

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Ловіть рецепт дуже смачного та швидкого в приготуванні салату, який стане улюбленою стравою цього літа.

Інгредієнти:

• Картопля дрібна – 500 г;

• Червона цибуля – 1 шт;

• В’ялені томати – 50 г;

• Каламати – 50 г;

• Червоний перець запечений – 1 шт;

• Каперси – 2 ст.л;

• Петрушка – 10 гілочок;

• Гірчиця діжонська – 2 ст.л;

• Мед – 2 ст.л;

• Винний оцет – 1 ст.л;

• Оливкова олія – 3 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Картоплю порізати та запекти.

2. В чоппері почергово подрібнити каламати, червоний перець, цибулю, вʼялені томати та петрушку.

3. Зробити заправку: змішати олію, винний оцет, гірчицю та рідкий мед. Додати сіль та перець.

4. Змішати все разом, і готово.

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