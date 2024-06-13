Апетитні пончики по-закарпатськи з Євгеном Клопотенком

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко продовжує досліджувати традиційну кухню. Цього разу він вирішив приготувати пончики по-закарпатськи.

Шукайте деталі приготування на сторінці Євгена Клопотенка на YouTube.

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Закарпатські бобальки чимось нагадують кутю, але мають свій унікальний смак та цікаву технологію приготування.

Бобальки готуються з пшеничного борошна з додаванням меду та маку, і є незамінною частиною святкового столу на Закарпатті. Вони приносять багатство та родючість у наступному році. А коли їх їли, то казали, що наступний рік буде такий багатий і смачний, як і ця страва, – пише Клопотенко.

Інгредієнти:

Борошно: 400 г

Вода: 220 мл

Дріжджі пресовані: 10-15 г

Цукор: 1 ст.л.

Сіль: 1/2 ч.л.

Вишні: до свого смаку

Для соусу:

Мед: 4 ст.л.

Вода (тепла): 100 мл

Мак мелений: 100 г

Спосіб приготування:

1. В миску викласти дріжджі та цукор. Налити теплу воду, додати борошно та сіль.

2.Замісити тісто. Гарно вимішати.

3. Накрити рушником та поставити в тепле місце на 50 хвилин.

4. Тісто піднялося. Обім'яти його.

5. З тіста сформувати невеликі кульки, вагою 15-20 г.

6. Викласти кульки на пательню та посмажити в невеликій кількості олії.

7. Готові бобальки викласти на сито та занурити в киплячу воду на 4-5 секунд. Викласти в ємність.

8. Мак перетерти в макітрі з макогоном.

9. Окремо змішати мед, воду та мелений мак. Вилити соус на бобальки та перемішати.

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