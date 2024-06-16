Ідеальна закуска до Євро-2024: спробуйте приготувати картопляні шкірки фрі

Так-так, вам не здалося. Цього разу ми пропонуємо вам приготувати картопляні шкірки фрі.

Рецептом цього незвичайного смаколика поділився Ектор Хіменес-Браво. Він виклав його у своєму інстаграмі.

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Друзі, ви будете дивитись ЄВРО 2024? Бо я вже підготував для вас ідеальну закуску для перегляду матчів з друзями та рідними,

– зауважив він.

Інгредієнти:

Картопляні шкірки;

Оливкова олія – 2 столові ложки;

Сіль – 1 чайна ложка;

Паприка копчена – 1 чайна ложка.

Як приготувати картопляні шкірки фрі: дивіться відео

Приготування:

Картопляні шкірки промити та просушити на рушнику. Змішати в мисці з олією та спеціями. Деко застелити пергаментом та викласти шкірки. Випікати в розігрітій духовці протягом 15 – 25 хвилин при температурі 170° до хрусткості.

До слова, у коментарях в Ектора люди розділилися на два табори. Одні дивувалися, як можна їсти шкірки від картоплі. Інші ж нагадували, що ми це робимо регулярно:

"Дикі люди, які ніколи не їли картоплі по-селянськи, ні печеної у фользі. О, Боже, шкірка";

"Дуже здивували люди в коментарях, які бурхливо негативно поставились до шкірок цих";

"Прикольно, треба спробувати. Картоплю зі шкіркою їмо запечену, це теж має бути смачно".

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