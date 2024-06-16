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Ідеальна закуска до Євро-2024: спробуйте приготувати картопляні шкірки фрі

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Картопляні шкірки фрі – ідеальна закуска до футболу - фото 1
Картопляні шкірки фрі – ідеальна закуска до футболу / shutterstock

Так-так, вам не здалося. Цього разу ми пропонуємо вам приготувати картопляні шкірки фрі.

Рецептом цього незвичайного смаколика поділився Ектор Хіменес-Браво. Він виклав його у своєму інстаграмі.

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Друзі, ви будете дивитись ЄВРО 2024? Бо я вже підготував для вас ідеальну закуску для перегляду матчів з друзями та рідними,
– зауважив він.

Інгредієнти:

  • Картопляні шкірки;
  • Оливкова олія – 2 столові ложки;
  • Сіль – 1 чайна ложка;
  • Паприка копчена – 1 чайна ложка.

Як приготувати картопляні шкірки фрі: дивіться відео

Приготування:

  1. Картопляні шкірки промити та просушити на рушнику.
  2. Змішати в мисці з олією та спеціями.
  3. Деко застелити пергаментом та викласти шкірки.
  4. Випікати в розігрітій духовці протягом 15 – 25 хвилин при температурі 170° до хрусткості.

До слова, у коментарях в Ектора люди розділилися на два табори. Одні дивувалися, як можна їсти шкірки від картоплі. Інші ж нагадували, що ми це робимо регулярно:

  • "Дикі люди, які ніколи не їли картоплі по-селянськи, ні печеної у фользі. О, Боже, шкірка";
  • "Дуже здивували люди в коментарях, які бурхливо негативно поставились до шкірок цих";
  • "Прикольно, треба спробувати. Картоплю зі шкіркою їмо запечену, це теж має бути смачно".

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