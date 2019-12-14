Лоукостер Ryanair змінив тарифи і вартість провезення багажу

Ірландський лоукостер Ryanair провів ребрендинг тарифів. Тепер пасажирам доступні варіанти Value, Regular і Plus. Розповідаємо вам, що і до чого!

У базовому тарифі змінилася тільки назва. З Value як і раніше можна провозити маленьку ручну поклажу розміром 40х20х25 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів.

І ще: Ryanair перестане літати з Києва: перелік напрямків

У середній тариф включили пріоритетну посадку та можливість перевозити дві одиниці ручної поклажі: сумки розмірами 55x40x20 сантиметрів і 40х20х25 сантиметрів. З Regular ви також зможете безкоштовно вибрати місце у салоні літака.

Ryanair змінив тарифи та послуги

Топовий тариф передбачає провезення реєстрованого багажу вагою до 20 кілограмів і невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів. З Plus ви будете вибирати місця в салоні безкоштовно та реєструватися в аеропорту без доплат. Щоправда, пріоритетна посадка і дві одиниці ручної поклажі більше недоступні для цього тарифу.

Читайте також: Ryanair запустить два нові маршрути в Україну