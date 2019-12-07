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Ryanair перестане літати з Києва: перелік напрямків

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Лоукостер закриває рейси через брак літаків - фото 1
Лоукостер закриває рейси через брак літаків

Популярний лоукостер Ryanair закриває рейси з Києва. Причиною такого рішення став брак літаків. У зв'язку з цим авіакомпанія більше не літатиме з української столиці до Нюрнберга й аеропорту Скавста, що розташований за 100 кілометрів від Стокгольма.

Останні польоти з Києва до Нюрнберга та Скавсти заплановані на 27 березня 2020 року, тож поспішіть придбати квитки, якщо планували туди навідатися.

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Ми шкодуємо про закриття цих двох баз і незначне скорочення провізних місткостей на інших базах, що повністю пов'язано з подальшими затримками поставок наших Boeing 737 MAX, – заявив головний виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон.

Планувалося, що до нового сезону Ryanair отримає 58 літаків Boeing. Пізніше це число зменшилося до 30, потім – до 20. Тепер перевізник розраховує отримати тільки 10 літаків.

Ryanair не літатими з Києва до Нюрнбергу та Скавсти - фото 372868
Ryanair не літатими з Києва до Нюрнбергу та Скавсти

Крім того, лоукостер знизив прогноз кількості пасажирів у новому фінансовому році. З 1 квітня 2020 року до 31 березня 2021 Ryanair планує перевезти 156 мільйонів осіб замість планованих 157 мільйонів.

Дістатися з Києва в Нюрнберг як і раніше пропонує Wizz Air. Компанія здійснює рейси щовівторка і суботу. А в Стокгольм з української столиці можна буде долетіти з "МАУ" в будь-який день тижня.

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Джерело: Avianews
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