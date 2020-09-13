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Louis Vuitton випустив щити для обличчя із захистом від COVID-19 і сонця: фото
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Louis Vuitton представив статусну версію захисного щита для обличчя. Козирок прикрашає фірмова монограма модного будинку.
Аксесуар являє собою козирок на еластичному ремінці з золотими заклепками з боків для регулювання. Він забезпечує захист не тільки від вірусів, але й від сонця. А під прямими сонячними променями козирок змінює колір з прозорого на темний.
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LV Shield надійде у продаж 30 жовтня в обрані магазини Louis Vuitton по всьому світу. Купити такий козирок можна буде за 960 доларів.
Раніше британський бренд Burberry представив колекцію багаторазових захисних масок з тканини у свою фірмову клітку. Маски виготовлені з перероблених матеріалів і відповідають усім вимогам щодо засобів індивідуального захисту.
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