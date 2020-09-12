Стильні тренчі: як носити головний тренд осені 2020

Розповідаємо, як носити тренч, з чим поєднувати і які колірні рішення стануть найбільш актуальними в осінньому сезоні 2020 року.

Найбільш трендовими восени 2020 стали тренчі світлих відтінків. Наприклад, сірі, бежеві, гірчичні, нюдові, пастельні. Вони добре підходять як під повсякденний, так і під діловий стиль.

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Тренчі можна носити із всіляким взуттям. Такий верхній одяг буде добре виглядати і з класичними човниками, і з грубими черевиками, і з кросівками, мокасинами або кедами. Для повсякденного носіння добре підійде наряд з джинсових штанів, зручної футболки, довгого модного тренча і зручного взуття на низькому ходу. Доповнити вбрання можна невеликими прикрасами.

Одна з модних фішок сезону – картатий тренч. Його можна носити як з діловими речами, так і з чимось повсякденним. Добре такий одяг поєднується зі світлими відтінками.

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