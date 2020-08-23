Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Burberry випустили протикоронавірусні захисні маски: фото

  • 30
Burberry випустили захисні маски - фото 1
Burberry випустили захисні маски / hypebae

Британський бренд Burberry представив колекцію багаторазових захисних масок з тканини у свою фірмову клітку. На вибір для покупців доступні два забарвлення – класична бежева Archive Beige і блакитна Pale Blue маски.

Маски виготовлені з перероблених матеріалів і відповідають вимогам, що пред'являються до засобів індивідуального захисту. Вони продаються зі спеціальною сумкою, яка також виготовлена ​​з тканини з антимікробною технологією.

І ще: Стильний аксесуар: HUAWEI показала смарт-окуляри у класичному дизайні

Поки маски Burberry можна купити тільки онлайн на сайті бренду. Повідомляється, що вартість однієї одиниці складе 118 доларів. Частина коштів від продажу масок буде направлена ​​до фонду Burberry по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Burberry випустили протикоронавірусні захисні маски: фото - фото 421508

Burberry випустили протикоронавірусні захисні маски: фото - фото 421509

Читайте також: П'ять наймодніших відтінків осені 2020

Джерело: hypebae
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 1902
Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
  • 17 серпня, 12:25
  • 284
Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
  • 18 серпня, 16:00
  • 21486
Загрузка...
Новини