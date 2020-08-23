На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Burberry випустили протикоронавірусні захисні маски: фото
-
- 30
Британський бренд Burberry представив колекцію багаторазових захисних масок з тканини у свою фірмову клітку. На вибір для покупців доступні два забарвлення – класична бежева Archive Beige і блакитна Pale Blue маски.
Маски виготовлені з перероблених матеріалів і відповідають вимогам, що пред'являються до засобів індивідуального захисту. Вони продаються зі спеціальною сумкою, яка також виготовлена з тканини з антимікробною технологією.
І ще: Стильний аксесуар: HUAWEI показала смарт-окуляри у класичному дизайні
Поки маски Burberry можна купити тільки онлайн на сайті бренду. Повідомляється, що вартість однієї одиниці складе 118 доларів. Частина коштів від продажу масок буде направлена до фонду Burberry по боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Читайте також: П'ять наймодніших відтінків осені 2020
-
19:53Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників зухвалим образом в повністю прозорій білизні (18+)
-
19:43Експерти назвали найпопулярніший бренд смарт-годинників
-
19:27Пожежі в Каліфорнії зняли з космосу: вражаючі кадри
-
19:13Дієтологи розповіли, як схуднути за допомогою яєць
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:41З якою швидкістю навички співробітників втрачають свою актуальність: дослідження
-
18:26Burberry випустили протикоронавірусні захисні маски: фото
-
18:15Гороскоп на 24 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Над Японією зафіксували падіння вогняної білої кулі: відео
-
17:41Інженери зробили велосипеди для оренди ще зручнішими: що в них змінилось
-
17:25Опубліковано перший трейлер фільму Бетмен з Робертом Паттінсоном у головній ролі
-
17:12На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт
-
16:54День Незалежності 2020 у Львові: програма заходів, куди піти 24 серпня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:22Винахід року: інженер створив пістолет, який стріляє захисними масками
-
16:10Гаряча Кортні Кардашян у сріблястому бікіні завела мережу
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
15:23Тенет: дивіться трейлер нового фільму Крістофера Нолана про Третю світову війну
-
15:12Ці чотири звички заважають скинути зайву вагу
-
14:50Гімн у виконанні Джамали на відкритті найбільшого прапора України зворушив мережу: відео
-
14:22Jeep перерахував 15 переваг Wrangler перед новим Ford Bronco
-
13:52Чим можна зайнятися після звільнення з роботи
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан
-
13:42З'явилась кумедна гра про те, як різні люди переживали самоізоляцію: гайда грати
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан
-
12:23Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбулу
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня
-
08:23Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах
- 22 серпня
-
21:47Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото
-
18:455 речей, які змінилися під час подорожей літаком у 2020 році
-
16:16Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:21Нові хіти літа 2020: плейлист свіжої популярної музики
-
12:15Рей Бредбері: 5 чудових книг, які має прочитати кожен
-
09:20Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня
- 21 серпня
-
21:40СЕВІЛЬЯ ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги Європи 2020
-
20:187-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue
-
18:00Олена Зеленська у першому дописі після паузи розповіла про COVID-19 у себе і сина
-
16:36СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР: коли і де дивитись фінал Ліги Європи 2020, прогноз букмекерів
-
14:04День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня
-
11:23Притула розповів, чи залишиться у політиці навіть у разі поразки на виборах
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 серпня
-
07:25Погода в Україні 21 серпня: послаблення спеки і дощі
- 20 серпня
-
21:46Ці пари знаків Зодіаку вірні один одному до самого кінця
-
19:05Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка
-
17:07Динамо показало нову форму із символічним дизайном
-
15:00Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
-
12:16Єгипет вимагатиме ПЛР-тест від українських туристів: коли запрацює нововведення