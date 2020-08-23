Burberry випустили протикоронавірусні захисні маски: фото

Британський бренд Burberry представив колекцію багаторазових захисних масок з тканини у свою фірмову клітку. На вибір для покупців доступні два забарвлення – класична бежева Archive Beige і блакитна Pale Blue маски.

Маски виготовлені з перероблених матеріалів і відповідають вимогам, що пред'являються до засобів індивідуального захисту. Вони продаються зі спеціальною сумкою, яка також виготовлена ​​з тканини з антимікробною технологією.

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Поки маски Burberry можна купити тільки онлайн на сайті бренду. Повідомляється, що вартість однієї одиниці складе 118 доларів. Частина коштів від продажу масок буде направлена ​​до фонду Burberry по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

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