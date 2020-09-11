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TikTok проведе свій Тиждень моди: що покажуть
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Соціальна мережа TikTok вирішила не зупинятися та поширювати свою популярність. Цього разу вона взялася провести свою альтернативу Тижня моди. Розповідаємо, як це виглядатиме та як стежити за заходами.
Сервіс TikTok анонсував проведення власного Тижня моди, який стартував 11 вересня і триватиме до 8 жовтня.
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У рамках події користувачів чекають трансляції показів, презентації нових колекцій і стайлінг-сесії від відомих блогерів. Деякі бренди, наприклад Alice + Olivia і Puma, представлять ексклюзивні капсули, створені спеціально для проєкту.
Серед інших учасників заявлені J.W. Anderson і Saint Laurent.
Ми бачили, як індустрія заново винайшла уявлення про значення розкоші для культури і суспільства за допомогою TikTok, доставляючи під час карантину моду додому до представників нашої спільноти, – розповіла глава TikTok з фешн-партнерства Сесе Ву.
Стежити за заходами Тижня моди TikTok можна за хештегом #TikTokFashionMonth, #GetTheLook і #Fashion101.
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