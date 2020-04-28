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Дивіться, як проводять реконструкцію іграшкового Bentley Mulsanne

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Над Bentley Mulsanne провели ювелірну роботу - фото 1
Над Bentley Mulsanne провели ювелірну роботу

На YouTube-каналі New Car Restoration опубліковано відео з реставрацією моделі Bentley Mulsanne, виконаної у масштабі 1:18. Спочатку автомобіль був розламаний на дві частини, але автору ролика вдалося його повністю відновити.

Спочатку майстер цілком розібрав "Mulsanne": зняв старі зовнішні панелі, салон, оптику та внутрішні елементи.

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Потім видалив з кузова машини стару фарбу, склеїв його, поґрунтував і пофарбував у сріблястий колір. Таку ж процедуру він виконав з салоном, колесами та зовнішніми декоративними елементами. Після завершення роботи автомобіль заново зібрали.

Що стосується сьогодення Mulsanne, то модель доживає останні місяці – виробництво седанів з фінальної серії Mulsanne 6.75 Edition завершиться влітку цього року.

Усі 30 екземплярів спецверсії будуть засновані на модифікації Speed ​​(537 сил і 1100 Нм) і відрізнятимуться затемненою фігуркою Flying B на капоті, молдингами і наконечниками вихлопних патрубків, що поєднуються з хромованою окантовкою фар і ліхтарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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