Ломаченко вступив у тероборону Білгород-Дністровського: фото

Колишній чемпіон світу з трьох вагових категорій Василь Ломаченко вступив до батальйону територіальної оборони Білгород-Дністровського.

Після "молитви про мир у всьому світі" боксер, якого називали проросійським ватником, став нарешті на захист України. Про це повідомив мер міста Віталій Граждан.

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"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом з нами у теробороні Василь Ломаченко! Аккерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре!" – написав він.

Відстань від Білгород-Дністровського до Одеси – 86 км, до Києва – 463 км.

Зазначимо, що ще буквально напередодні Ломаченко у себе в інстаграмі молився за мир у всьому світі, при цьому опублікувавши фото українсько-російського голуба світу. Маємо надію, що боксер одумався і прийняв сторону правди!

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