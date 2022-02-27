Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

"Грандіозний недоумок": Джим Керрі підтримав Україну у війні з Росією

  • 519
Джим Керрі - фото 1
Джим Керрі / gettyimages

Голлівудський актор Джим Керрі висловився про війну в Україні. У мережі він оприлюднив пост, який супроводив зворушливим малюнком.

Дедалі більше знаменитостей у всьому світі надають підтримку Україні, у тому числі інформаційну. Висловився про це й актор Джим Керрі. Про це він написав у твіттері.

Це важливо: Шахтар і Динамо об'єдналися та опублікували спільний пост в соцмережах

У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії

Підпис він супроводжував картинкою: розірваний плюшевий ведмедик на тлі українського прапора.

І ще: "Пережила Гітлєра, переживу і ліліпута Путіна": 97-річна бабця з плакатом підіймає дух

пропозиції партнерів
Новини