"Грандіозний недоумок": Джим Керрі підтримав Україну у війні з Росією

Голлівудський актор Джим Керрі висловився про війну в Україні. У мережі він оприлюднив пост, який супроводив зворушливим малюнком.

Дедалі більше знаменитостей у всьому світі надають підтримку Україні, у тому числі інформаційну. Висловився про це й актор Джим Керрі. Про це він написав у твіттері.

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У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії

Підпис він супроводжував картинкою: розірваний плюшевий ведмедик на тлі українського прапора.

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z — Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022

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