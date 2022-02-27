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війна

Дивіться, як Байрактар розніс колону російської техніки на Херсонщині: видовищне відео

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Байрактар - фото 1
Байрактар

Український безпілотник наздогнав колону окупантів у Херсонській області. У мережі показали, на що здатен Байрактар.

Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний похизувався потужністю Байрактара, опублікувавши відповідне відео у Facebook.

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На кадрах видно, як український безпілотник завдав удару по колоні ворожих військ поблизу Херсона. Знищення російської техніки сталося біля села Чорнобаївка.

"Що Байрактар животворний робить", – прокоментував головнокомандувач ролик, на якому показано момент удару.

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