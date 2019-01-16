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Ломаченко показав, як треба качати прес: мотивує

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Тренуйтеся разом із Василем! - фото 1
Тренуйтеся разом із Василем! / instagram

Український боксер Василь Ломаченко показав, як качає прес.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) показав, як правильно треба качати прес.

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На сторінці боксера в Instagram опублікували фрагмент його тренування. Гортайте фотогалерею:

Нагадаємо, Василь Ломаченко виграв бій проти пуерторіканця Хосе Педраси одноголосним рішенням суддів і об'єднав чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі.

Після перемоги над пуерторіканцем Хосе Педрасом українському чемпіону світу Василю Ломаченку вдалося поліпшити свою позицію у списку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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