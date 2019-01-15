Кличко відреагував на чутки про повернення у бокс

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, Володимир Кличко, який завершив кар'єру у 2017 році, прокоментував чутки про повернення в бокс.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Кличко повертається на професійний ринг, і може провести бій вже навесні проти британця Дилліана Уайта.

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Володимир Кличко не планує повертатися у ринг. Про це повідомив журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс у Twitter. "Володимир Кличко заявив Sports Illustrated, що чутки про його повернення в ринг навесні для бою проти Дилліана Уайта брехня. У текстовому повідомленні Кличко назвав цю балаканину "фейк ньюс" (фальшивими новинами)", – написав Меннікс.

Нагадаємо, нещодавно українського боксера Володимира Кличка, який нещодавно розлучився з американською акторкою Хайден Паньєттері, застукали з новою пасією. Нею виявилася Сесілія Брекхус – норвезька боксерка, абсолютна чемпіонка світу за версіями WBA, WBC, WBO, IBF і IBO.

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