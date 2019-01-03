Визначено найкращий нокаут 2018 року

Нокаут Ділліана Уайта виділили серед інших переможних ударів у 2018 році.

Авторитетний портал BoxingScene найкращим нокаутом назвав той, який стався в бою Ділліана Уайта і Дерека Чісори 22 грудня в Лондоні.

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Тоді Уайт лівим хуком нокаутував Чісору в 11-му раунді. Серед претендентів на перемогу в номінації був і нокаут Василя Ломаченка у поєдинку з Хорхе Лінаресом, але редактори сайту віддали перевагу Уайту.

Тим часом Всесвітня боксерська рада (WBC) вручила українському чемпіону світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександру Гвоздику іменний чемпіонський пояс.

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