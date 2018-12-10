Ломаченко обігнав Усика у рейтингу найкращих боксерів світу

Після перемоги над пуерторіканцем Хосе Педрасом українському чемпіону світу Василю Ломаченку вдалося поліпшити свою позицію у списку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Василь Ломаченко, об'єднав пояси за версією WBA і WBO, отримав 846 балів і піднявся на третю сходинку генерації.

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Варто відзначити, що він перемістився на дві сходинки вище у списку, обігнавши казаха Геннадія Головкіна (814) і абсолютного чемпіона світу у важкому дивізіоні Олександра Усика (826).

Відомо, що в лідерах залишився американець Теренс Кроуфорд – 1090 і Сауль Альварес з Мексики – 1041.

Рейтинг боксерів світу

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