Лохина – що це за ягода та чому така дорога: користь, шкода, властивості

Лохина – це смачна ягода, яка схожа на чорницю, а ще вона містить унікальний комплекс вітамінів. Завдяки своїм характеристикам ця ягода дуже популярна, проте і не дешева. Читайте далі та дізнайтеся усі властивості цього продукту.

Раніше лохина була виключно лісовим мешканцем, але останнім часом садівники навчилися вирощувати її на своїх ділянках. У дикій природі лохина вибирає зазвичай болотисту місцевість, тому до неї не так легко дістатися. Однак, справжніх цінителів цієї незвичайної ягоди така обставина анітрохи не зупиняє.

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Чому лохина така дорога?

Ціна лохини завжди була високою, адже збрати цю ягоду дуже важко. Лохина, зазвичай, росте у холодному поміркованому кліматі. В Україні лохину можна знайти на кам'янистих осипах Карпат й в заболочених лісах. Також ягоду вирощують на штучних плантаціях. Щоб не пошкодити плоди при збиранні, потрібно акуратно знімати лохину з гілки за один ривок. Високі ціни можна ще обгрунтувати тим, що в Україні не дуже багато плодоносної лохини, а попит великий.

Користь

У лохині міститься велика кількість цукрів, пектинів, мінеральних солей і вітамінів А, С, РР. Залізо з цієї ягоди майже повністю засвоюється організмом.

Ягоди лохини допомагають захищати організм від радіоактивного впливу, сприяють виведенню токсинів і шлаків, солей важких металів.

Лохина цілюще впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту, кишківника й підшлункової залози.

Лохина зміцнює стінки судин, покращують процес кровотворення.

Позитивно впливає на нервову систему, оскільки містить магній.

Лохина підсилює дію цукрознижувальних препаратів.

Свіжа лохина володіє потужною протимікробною дією.

Ще вона здатна розщеплювати жири, що допомагає скинути зайві кілограми.

З лохини часто готують варення, джеми, муси, лікери, додають у випічку, а на зиму ягоди заморожують, щоб мати можливість цілий рік ласувати лохиною.

Калорійність 100 грамів лохини – 39 Ккал.

Протипоказання

Шкода лохини може проявитися при її вживанні у великих кількостях. Якщо ви з'їсте забагато лохини, то це може спровокувати головний біль, нудоту і блювоту.

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