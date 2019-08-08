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Лохина – що це за ягода та чому така дорога: користь, шкода, властивості

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смачна ягода лохина - фото 1
смачна ягода лохина

Лохина – це смачна ягода, яка схожа на чорницю, а ще вона містить унікальний комплекс вітамінів. Завдяки своїм характеристикам ця ягода дуже популярна, проте і не дешева. Читайте далі та дізнайтеся усі властивості цього продукту.

Раніше лохина була виключно лісовим мешканцем, але останнім часом садівники навчилися вирощувати її на своїх ділянках. У дикій природі лохина вибирає зазвичай болотисту місцевість, тому до неї не так легко дістатися. Однак, справжніх цінителів цієї незвичайної ягоди така обставина анітрохи не зупиняє.

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Чому лохина така дорога?

Ціна лохини завжди була високою, адже збрати цю ягоду дуже важко. Лохина, зазвичай, росте у холодному поміркованому кліматі. В Україні лохину можна знайти на кам'янистих осипах Карпат й в заболочених лісах. Також ягоду вирощують на штучних плантаціях. Щоб не пошкодити плоди при збиранні, потрібно акуратно знімати лохину з гілки за один ривок. Високі ціни можна ще обгрунтувати тим, що в Україні не дуже багато плодоносної лохини, а попит великий.

Користь

  • У лохині міститься велика кількість цукрів, пектинів, мінеральних солей і вітамінів А, С, РР. Залізо з цієї ягоди майже повністю засвоюється організмом.
  • Ягоди лохини допомагають захищати організм від радіоактивного впливу, сприяють виведенню токсинів і шлаків, солей важких металів.
  • Лохина цілюще впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту, кишківника й підшлункової залози.
  • Лохина зміцнює стінки судин, покращують процес кровотворення.
  • Позитивно впливає на нервову систему, оскільки містить магній.
  • Лохина підсилює дію цукрознижувальних препаратів.
  • Свіжа лохина володіє потужною протимікробною дією.
  • Ще вона здатна розщеплювати жири, що допомагає скинути зайві кілограми.

З лохини часто готують варення, джеми, муси, лікери, додають у випічку, а на зиму ягоди заморожують, щоб мати можливість цілий рік ласувати лохиною.

Лохина – що це за ягода та чому така дорога: користь, шкода, властивості - фото 346217

Калорійність 100 грамів лохини – 39 Ккал.

Протипоказання

Шкода лохини може проявитися при її вживанні у великих кількостях. Якщо ви з'їсте забагато лохини, то це може спровокувати головний біль, нудоту і блювоту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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