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Лобода показала гарячі фото в купальнику

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Співачка Світлана Лобода показала милі фото з відпочинку, а фанати помітили, як вона схудла.

Відома українська співачка Світлана Лобода часто тішить публіку яскравими постами у своєму Instagram.

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Нещодавно зірка вирушила на відпочинок, звідки виклала нове фото. Як видно, Світлана відображена в бунгало на пляжі, але не вказала геолокацію, тому не зрозуміло, де вона проводить відпустку.

Перед камерою Лобода з'явилася в спокусливому пляжному образі – на ній чорний купальник-бікіні і коротенькі джинсові шортики. Розпущене волосся співачка прикрила світлим ковбойським капелюхом, на її очах сонцезахисні окуляри, а на шиї масивні прикраси. В руках зірка тримає цікавий тропічний коктейль і дивиться в камеру. У підписі до фото Лобода написала: "Коли хочеться їсти – пий". Однак фанати схвильовані зайвою худорбою Світлани.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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