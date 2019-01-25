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Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото
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25 січня українська поп-королева Тіна Кароль відзначає свій день народження. Вітаємо зірку зі святом та згадуємо, як змінювався імідж Тіни впродовж її кар'єри. Зацініть!
Поп-діва Тіна Кароль, яка святкує своє 34-річчя, зачарувала українців не тільки потужним голосом, а й чарівною зовнішністю. Упродовж кар'єри зірка неодноразово ставала найкращою співачкою та найкрасивішою жінкою України. Й досі вона зберігає цей статус, залишивши усіх конкуренток позаду.
Тут більше: Біографія та найкращі пісні Тіни Кароль
Однак Тіна досягла такого приголомшливого успіху не одразу: за 15 років на сцені вона наполегливо працювала і над вокалом, і над своїм виглядом.
Ми вирішили пригадати шлях зірки до слави – до вашої уваги ефектні фото виконавиці, які вас зачарують!
Як змінювався образ Тіни Кароль
2005 рік
Справжнє визнання прийшло до співачки після другого місця на фестивалі "Нова хвиля 2005". Тоді про Тіну заговорила вся Україна.
Талановиту виконавицю відзначила спеціальним призом і Алла Пугачова.
2006 рік
Навесні 2006-го Тіна Кароль виграла Національний відбір і вирушила в Грецію на пісенний конкурс Євробачення. Композиція "Show me your love" принесла співачці сьоме місце.
2007 рік
Після "Нової хвилі" та Євробачення Тіна Кароль активно продовжує творчу діяльність та випускає третій альбом "Полюс притяжения", який стає платиновим.
2008 рік
У січні 2008-го Тіна Кароль виходить заміж за свого продюсера Євгенія Огіра.
18 листопада того ж року у щасливої пари народився син Веніамін.
2009 рік
Тіну нагородили званням "Заслужена артистка України", а організатори конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2009" назвали її "найкрасивішою співачкою України". Ще один титул найкрасивішої жінки Кароль отримує від журналу "VIVA!".
2010 рік
Цього року Тіна Кароль випустила новий альбом "9 життів" та одразу вирушила у свій другий сольний концертний тур.
2011 рік
Тіна стала ведучою музичного проекту "Майданс" на українському телебаченні. При цьому співачка різко змінила імідж та зробила коротку стрижку.
2012 рік
Тіна стала тренером талант-шоу "Голос. Діти". І хоча співачка не відмовилася від експериментів із зовнішністю, але й на екстравагантні образи вона не наважується.
2013 рік
Цей рік – переламний для Тіни. У 2013-му після тривалої боротьби за життя чоловік співачки та її продюсер Євген Огір помирає від раку.
Тіна взяла невелику творчу паузу.
2014 рік
6 лютого 2014 році Тіна Кароль випустила свій п'ятий альбом "Помню", у який увійшли 7 композицій. 14 лютого вона також презентувала фільм "Сила любові і голосу", присвячений покійному чоловікові.
2015 рік
Тіна Кароль перемогла на музичній премії "Yuna" у номінації "Найкраща співачка року" другий рік поспіль! На додачу, двоє її підопічних у дорослому та дитячому "Голосі" здобули перемогу.
2016 рік
Цей рік зірка почала зі святкової програми "Колядки та обрані хіти" за мотивами музичного фільму "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Також вона провела ювілейний тур за кордоном.
2017 рік
Тіну Кароль вкотре визнали найкращою українською співачкою за версією премії "M1 Music Awards". Також співачка отримала довгочікуване звання народної артистки України та випустила свіжий альбом "Інтонації".
Тіна з'являється в елегатних образах, а фішкою співачки стають червоні губи.
2018 рік
У рамках грандіозного всеукраїнського туру Тіна Кароль встановила рекорд української поп-музики. Артистка провела сім концертів за п'ять днів, що загалом становить 14 годин живого співу.
На додачу, співачка дебютувала в кіно, виконавши головну роль у короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні".
Також виконавиця отримала премію M1 Music Awards за внесок у розвиток національної індустрії.
2019 рік
Новий рік Тіна розпочала із різдвяного туру Україною та участі в шоу "Голос країни 9".
Бажаємо співачці нових успіхів у кар'єрі та душевного затишку!
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