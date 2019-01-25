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Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото

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Еволюція образу Тіни Кароль - фото 1
Еволюція образу Тіни Кароль

25 січня українська поп-королева Тіна Кароль відзначає свій день народження. Вітаємо зірку зі святом та згадуємо, як змінювався імідж Тіни впродовж її кар'єри. Зацініть!

Поп-діва Тіна Кароль, яка святкує своє 34-річчя, зачарувала українців не тільки потужним голосом, а й чарівною зовнішністю. Упродовж кар'єри зірка неодноразово ставала найкращою співачкою та найкрасивішою жінкою України. Й досі вона зберігає цей статус, залишивши усіх конкуренток позаду.

Тут більше: Біографія та найкращі пісні Тіни Кароль

Однак Тіна досягла такого приголомшливого успіху не одразу: за 15 років на сцені вона наполегливо працювала і над вокалом, і над своїм виглядом.

Ми вирішили пригадати шлях зірки до слави – до вашої уваги ефектні фото виконавиці, які вас зачарують!

Як змінювався образ Тіни Кароль

2005 рік

Справжнє визнання прийшло до співачки після другого місця на фестивалі "Нова хвиля 2005". Тоді про Тіну заговорила вся Україна.

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Юна Тіна Кароль

Талановиту виконавицю відзначила спеціальним призом і Алла Пугачова.

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Тіна Кароль на Новій Хвилі з Аллою Пугачовою

2006 рік

Навесні 2006-го Тіна Кароль виграла Національний відбір і вирушила в Грецію на пісенний конкурс Євробачення. Композиція "Show me your love" принесла співачці сьоме місце.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223194
Тіна Кароль на Євробаченні-2006

2007 рік

Після "Нової хвилі" та Євробачення Тіна Кароль активно продовжує творчу діяльність та випускає третій альбом "Полюс притяжения", який стає платиновим.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223203
Тіна Кароль у 2007

2008 рік

У січні 2008-го Тіна Кароль виходить заміж за свого продюсера Євгенія Огіра.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223198
Тіна Кароль з чоловіком

18 листопада того ж року у щасливої пари народився син Веніамін.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223199
Тіна Кароль з сином та чоловіком

2009 рік

Тіну нагородили званням "Заслужена артистка України", а організатори конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2009" назвали її "найкрасивішою співачкою України". Ще один титул найкрасивішої жінки Кароль отримує від журналу "VIVA!".

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223200
Тіна Кароль стала найкрасивішою жінкою України

2010 рік

Цього року Тіна Кароль випустила новий альбом "9 життів" та одразу вирушила у свій другий сольний концертний тур.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223206
Тіна Кароль у 2010

2011 рік

Тіна стала ведучою музичного проекту "Майданс" на українському телебаченні. При цьому співачка різко змінила імідж та зробила коротку стрижку.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223209
Спокуслива Тіна Кароль
Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223207
Тіна Кароль у 2011

2012 рік

Тіна стала тренером талант-шоу "Голос. Діти". І хоча співачка не відмовилася від експериментів із зовнішністю, але й на екстравагантні образи вона не наважується.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223210
Тіна Кароль на Голосі
Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223212
Тіна Кароль 2012

2013 рік

Цей рік переламний для Тіни. У 2013-му після тривалої боротьби за життя чоловік співачки та її продюсер Євген Огір помирає від раку.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223214
Тіна Кароль у 2013

Тіна взяла невелику творчу паузу.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223215
Тіна Кароль після смерті чоловіка

2014 рік

6 лютого 2014 році Тіна Кароль випустила свій п'ятий альбом "Помню", у який увійшли 7 композицій. 14 лютого вона також презентувала фільм "Сила любові і голосу", присвячений покійному чоловікові.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223217
Тіна Кароль
Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223216
Тіна Кароль у 2014

2015 рік

Тіна Кароль перемогла на музичній премії "Yuna" у номінації "Найкраща співачка року" другий рік поспіль! На додачу, двоє її підопічних у дорослому та дитячому "Голосі" здобули перемогу.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223218
Неймовірна Тіна Кароль
Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223219
Тіна Кароль

2016 рік

Цей рік зірка почала зі святкової програми "Колядки та обрані хіти" за мотивами музичного фільму "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Також вона провела ювілейний тур за кордоном.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223222
Тіна Кароль 2016
Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223224
Тіна Кароль
Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223230
Тіна Кароль

2017 рік

Тіну Кароль вкотре визнали найкращою українською співачкою за версією премії "M1 Music Awards". Також співачка отримала довгочікуване звання народної артистки України та випустила свіжий альбом "Інтонації".

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223229
Тіна Кароль дедалі частіше обирає латексні сукні

Тіна з'являється в елегатних образах, а фішкою співачки стають червоні губи.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223231
Тіна Кароль
Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223232
Тіна Кароль

2018 рік

У рамках грандіозного всеукраїнського туру Тіна Кароль встановила рекорд української поп-музики. Артистка провела сім концертів за п'ять днів, що загалом становить 14 годин живого співу.

Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото - фото 223235
Тіні Кароль у 33 роки

На додачу, співачка дебютувала в кіно, виконавши головну роль у короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні".

Кароль у фільмі Колишні - фото 303613
Кароль у фільмі Колишні

Також виконавиця отримала премію M1 Music Awards за внесок у розвиток національної індустрії.

Переможниця премії M1 Music Аwards - фото 303611
Переможниця премії M1 Music Аwards

2019 рік

Новий рік Тіна розпочала із різдвяного туру Україною та участі в шоу "Голос країни 9".

Тіна - фото 303609
Тіна

Бажаємо співачці нових успіхів у кар'єрі та душевного затишку!

З днем народження, Тіно! - фото 303610
З днем народження, Тіно!

Це цікаво: Іменинниця Тіна Кароль показала рідкісне дитяче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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