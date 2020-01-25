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Леся Нікітюк розбурхала підписників об'ємними формами на спекотному фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк вирушила в ОАЕ, де насолоджується сонячною погодою, кулінарними шедеврами і просто весело проводить час. Звичайно ж, Леді Ле не упускає можливості порадувати підписників в Instagram спокусливими пляжним фото.

Теледіва Леся Нікітюк позує на пляжі в чорному бікіні, але побачити можна лише його верх. Увагу шанувальників привернули "сідниці" красуні, які зліпили з піску. Леся сперлася на лікоть і посміхається в об'єктив. Також в кадр потрапили її довгі стрункі ніжки.

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"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", – прокоментувала фото Леся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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