Лобода підкорила Німеччину крихітним боді

Співачка Світлана Лобода поділилася пікантними кадрами, але думки фанатів розділилися.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, активно веде свій акаунт в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила серію пікантних фото в дуже відвертому концертному вбранні, заінтригувавши шанувальників радісними новинами. Так, артистка приміряла лише боді з глибоким декольте і "хижим" леопардовим принтом, засвітивши нескінченні ноги і оголосивши про початок яскравого туру по Німеччині.

Гортайте галерею:

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