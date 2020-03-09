Бред Пітт засмутив Еністон побаченням з Демі Мур

Ще у 90-х американському актору Бреду Пітту приписували роман з красунею Демі Мур. Тоді знаменитості сходили на кілька побачень, але їхні стосунки не переросли в щось більше

Тепер у пресі з'явилася інформація, ніби зірки зустрілися в Парижі і провели дуже затишний вечір в компанії один одного.

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Близьке до ситуації джерело говорить, що Бред і Демі сходили на таємне побачення в один з найулюбленіших французьких ресторанів 56-річного чоловіка. Там вони пили запашну каву і згадували про минуле (в тому числі про свої невдалі романи).

І хоча ця зустріч була випадковою, Дженніфер Еністон просто в люті від поведінки Пітта, адже вона публічно продемонструвала свою любов до актора на "Золотому глобусі". Інсайдер каже, що тепер зірка "Друзів" вважає Мур зрадницею.

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