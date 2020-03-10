Напівоголена Тіна Кароль влаштувала еротичне шоу під час концерту: пікантні кадри

Спокуслива українська поп-діва Тіна Кароль розбурхує, інтригує і заводить своїх шанувальників не тільки гарячими кадрами, а й під час своїх концертів. Так, співачка підігріла фантазію фантів пікантним фотозвітом зі свого недавнього концерту в Одесі.

Під час концерту в Одесі Тіна Кароль змінила кілька провокаційних нарядів. Співачка виступала в одному боді, в прозорій накидці і ультракороткому комбінезоні.

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В об'єктив потрапили найефектніші моменти виступів зірки. Так, вона позує, демонструючи неймовірну гнучкість і грацію в прозорому вбранні, чуттєво вигинається на ліжку, яке встановлене прямо на сцені, і вражає акробатичними трюками з шоу-балетом.

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