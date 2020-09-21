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Лляне весілля (4 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки
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4-та річниця весілля називається лляною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з ювілеєм у спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!
Подарунки на лляне весілля – важливий елемент у привітанні з четвертою річницею сімейного життя! Це все ще молода пара, яка вже встигла стати сім'єю. Також 4 роки називають ще мотузяним весіллям. За 4 роки чоловік і дружина вже освоїлися та подібні тому, як переплітається мотузка або волокнам льону. Їх вже не так просто розлучити.
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На чотири роки спільного подружнього життя пов'язували чоловіка та дружину мотузкою, які своєю чергою намагалися виплутатися з неї. Якщо в результаті їм не вдавалося виплутатися, значить, їх союз буде міцним і довговічним.
Що подарувати подружжю на 4 роки сімейного життя – олов'яне весілля:
- Скатертина
- Рушники
- Постіль
- Текстильні вироби з льону
- Сувеніри, які імітують переплетення
Окрім подарунків з льна або квітів, можете подарувати усе, що вам підказує ваша фантазія.
До вашої уваги привітання з четвертою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Красиві поздоровлення прозою
- Короткі смс
- Прикольні побажання
- Картинки з привітанням
Привітання з лляним весіллям у віршах
***
Разом ви 4 роки,
Немов у казці, провели.
Крізь тумани, негоду
Ви любов свою знайшли.
Вітаємо з лляним весіллям!
Стали ви вже ріднею,
Нехай же з річницею кожної
Шлюб стає сильніше!
***
Чотири роки разом – цілком пристойний строк.
Все вивчено, і зданий вже сімейний ваш урок.
Іспит щодня доводиться складати,
Щоб любов велику повік не втрачати!
Бажаю вам терпіння і мудрості у всьому.
Нехай Бог оберігає ваш добрий, теплий дім,
І багато-багато щастя в долонях принесе,
І кожну хвилину від горя береже!
***
У сім'ї лляне весілля!
В день такий що ж побажати?
Щоб будинок був повна чаша,
А любов з роками – краще.
Щоб у мирі та разом
Ви своє виткали щастя,
Щоб в домі дитячий сміх
Був приємністю для всіх.
Щоб ви в любові купалися
І від щастя посміхалися!
***
Минуло чотири славних роки,
Льняна річниця – клас!
Як льон, нехай буде чистим, міцним
І довговічним життя у вас!
Так нехай же в цьому домі
З любов'ю радісно живуть!
Нехай нитки міцні лляні
Долю і життя навік пошиють!
***
Чотири роки ви одружені.
Як швидко все пронеслося!
Вас вітаємо з цією датою.
Хочемо, щоб мирно вам жилося.
Щоб ви не сварилися один з одним,
Щоб друзів був повен дім,
Щоб сміх і радість були всюди,
Щоб тільки щастя було в нім!
Красиві вітання на 4 роки одруження у прозі
***
Від щирого серця хочу вас привітати з лляним весіллям. Як росте льон, нехай так само зростає ваше сімейне щастя. Наближається ваш перший ювілей, а поки міцніше тримайте один одного за руки, зігрівайте один одного любов'ю та увагою. Будьте міцною і самодостатньою сім'єю, щасливим та вірним подружжям. Нехай ваш спільний шлях буде таким же світлим і гладким, як лляне полотно.
***
Сьогодні ваша чудова дата! Вітаю з 4-річчям спільного життя! Нехай день вашого лляного весілля подарує неймовірне щастя на двох і почуття радості, нехай ваше життя наповнюється чудовими ідеями та важливими подіями, нехай вам завжди вдається долати будь-які перешкоди в житті, міцно тримаючись за руки та щиро люблячи один одного.
***
Вітаю від щирого серця з вашим лляним весіллям. Ви в законному шлюбі вже 4 роки, і вам все було по плечу. Бажаю вам і далі з успіхом долати всі життєві перешкоди, бажаю насолоджуватися кожним моментом щастя, бажаю жити в повному достатку і душевній гармонії, бажаю світлих почуттів і ніжності небесних тонів. Будьте завжди радісними та щасливими. З лляним весіллям вас!
***
Подумати тільки, вже четверта річниця з того самого неймовірного, наповненого почуттями дня, як ви стали узаконеним одним цілим – сім'єю. А здається, тільки вчора ви крадькома прощалися біля під'їзду, не бажаючи розлучатися. В цей день, настільки особливий для вашої родини, мені хотілося б побажати вам запаморочливої любові, яку ви неодмінно збережіть до кінця своїх днів, гармонії, терпіння, взаємної підтримки та розуміння, адже саме ці компоненти є основою сімейної ідилії. Не припиняйте один одного дивувати. Даруйте нові яскраві емоції. Захоплюйтеся один одним і бережіть ваше дивовижне, ніжне почуття, завдяки якому ви створили сім'ю.
***
Вітаю вас з 4-річчям подружнього життя! Льняне весілля – період світлих мрій, почуттів, емоцій і надій для вас. І я від щирого серця бажаю всього доброго вашій родині, матеріального достатку і повної гармонії. Нехай у вашому житті присутні всі 4 стихії: нехай яскраво горить вогонь вашої любові, нехай бурхливим потоком течуть до вас гроші, нехай вам дихається повітрям щастя, нехай стійкою буде земля під вашими ногами!
СМС з лляною річницею весілля своїми словами
***
Сьогодні у вас річниця, лляне весілля! А льон, це символ краси, тому в цей день я бажаю вам, щоб ваша пара завжди залишалася такою ж квітучою і красивою, щоб ваші почуття з кожним роком зростали та міцніли, щоб між вами завжди панувала гармонія і любов.
***
Сьогодні у вас лляне весілля. А льон – це символ стосунків, які вже устоялися. Тому побажати вам хочеться, щоб сім'я міцніла з кожним днем. Зберігайте віру і відданість один одному. Нехай любов буде чистою, як льон, а життя таким же м'яким та легким, як ця тканина! З річницею вас!
***
У четверту річницю вашого весілля бажаємо вам любові, свіжості почуттів, щирих емоцій. Нехай ваш будинок стане місцем, де живе щастя. Будьте вірні своїм відносинам, бережіть один одного і цінуйте кожен момент, прожитий поруч.
***
Вітаємо з лляним весіллям! Бажаємо, щоб ви разом відпочивали на Балі. Щоб ваш бюджет сімейний ніколи не охляв і щоб чоловік спокійно міг виконувати всі капризи дружини.
***
Вітаємо з річницею вас! Нехай життя кипить і кожен місяць буде медовий! Щоб і через 50 років очі іскрилися, як в день весілля і всім прикладом були ви!
Прикольні привітання на 4 річницю подружжя
***
Вітаю вас з 4-річчям подружнього життя! У лляне ваше весілля бажаю бігти назустріч своїм чудовим мріям, як два зайченя біжать по синьому полю квітучого льону. Нехай всі проблеми йдуть на всі 4 сторони, користуйтеся по повній силами всіх 4-ох стихій. Любіть до знемоги та будьте щасливі до нестями.
***
Дороге подружжя, сьогодні ваша сім'я святкує своє чотириріччя, іменоване в народі лляним весіллям. Нехай ваше сімейне життя буде таким же гладким, як лляна скатертина, а ваші взаємини стануть з роками такими міцними, що ніякі негаразди не зможуть їх порвати!
***
Від душі вітаю вас з вашої лляною річницею. Ви в шлюбі вже 4 роки і я бажаю, щоб вашій родині процвітати та бути здоровими завжди допомагали 4 стихії: Земля щастя і радості, Повітря любові та надії, Вогонь достатку та удачі, потік Вод здоров'я і добробуту.
***
Вітаю вас з 4-ма роками подружнього життя. У ваше лляне весілля я побажаю вам більше пристрасних і романтичних ночей на свіжому м'якому лляному ліжку, а також величезного щастя небесного кольору льону, блага на віки та життя, як свято, без сімейних драм і сварок.
***
В'ється життя мотузкою і течуть року. Тільки з кожним роком, любов ваша стає дедалі міцнішою. Я бажаю вам, щоб вона стала товстим канатом, який навіки зв'яже вас так міцно, що ніякі негаразди в житті, не змогли розірвати ваші тенета. Живіть мирно, нехай не качає ваш сімейний човен штормами сварок і лайки. Цінуйте та оберігайте один одного. З Днем весілля!
Гарні побажання з лляним весіллям парі у картинках
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