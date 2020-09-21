Лляне весілля (4 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки

4-та річниця весілля називається лляною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з ювілеєм у спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на лляне весілля – важливий елемент у привітанні з четвертою річницею сімейного життя! Це все ще молода пара, яка вже встигла стати сім'єю. Також 4 роки називають ще мотузяним весіллям. За 4 роки чоловік і дружина вже освоїлися та подібні тому, як переплітається мотузка або волокнам льону. Їх вже не так просто розлучити.

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На чотири роки спільного подружнього життя пов'язували чоловіка та дружину мотузкою, які своєю чергою намагалися виплутатися з неї. Якщо в результаті їм не вдавалося виплутатися, значить, їх союз буде міцним і довговічним.

Що подарувати подружжю на 4 роки сімейного життя – олов'яне весілля:

Скатертина

Рушники

Постіль

Текстильні вироби з льону

Сувеніри, які імітують переплетення

Окрім подарунків з льна або квітів, можете подарувати усе, що вам підказує ваша фантазія.

До вашої уваги привітання з четвертою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Разом ви 4 роки,

Немов у казці, провели.

Крізь тумани, негоду

Ви любов свою знайшли.

Вітаємо з лляним весіллям!

Стали ви вже ріднею,

Нехай же з річницею кожної

Шлюб стає сильніше!

***

Чотири роки разом – цілком пристойний строк.

Все вивчено, і зданий вже сімейний ваш урок.

Іспит щодня доводиться складати,

Щоб любов велику повік не втрачати!

Бажаю вам терпіння і мудрості у всьому.

Нехай Бог оберігає ваш добрий, теплий дім,

І багато-багато щастя в долонях принесе,

І кожну хвилину від горя береже!

***

У сім'ї лляне весілля!

В день такий що ж побажати?

Щоб будинок був повна чаша,

А любов з роками – краще.

Щоб у мирі та разом

Ви своє виткали щастя,

Щоб в домі дитячий сміх

Був приємністю для всіх.

Щоб ви в любові купалися

І від щастя посміхалися!

***

Минуло чотири славних роки,

Льняна річниця – клас!

Як льон, нехай буде чистим, міцним

І довговічним життя у вас!

Так нехай же в цьому домі

З любов'ю радісно живуть!

Нехай нитки міцні лляні

Долю і життя навік пошиють!

***

Чотири роки ви одружені.

Як швидко все пронеслося!

Вас вітаємо з цією датою.

Хочемо, щоб мирно вам жилося.

Щоб ви не сварилися один з одним,

Щоб друзів був повен дім,

Щоб сміх і радість були всюди,

Щоб тільки щастя було в нім!

***

Від щирого серця хочу вас привітати з лляним весіллям. Як росте льон, нехай так само зростає ваше сімейне щастя. Наближається ваш перший ювілей, а поки міцніше тримайте один одного за руки, зігрівайте один одного любов'ю та увагою. Будьте міцною і самодостатньою сім'єю, щасливим та вірним подружжям. Нехай ваш спільний шлях буде таким же світлим і гладким, як лляне полотно.

***

Сьогодні ваша чудова дата! Вітаю з 4-річчям спільного життя! Нехай день вашого лляного весілля подарує неймовірне щастя на двох і почуття радості, нехай ваше життя наповнюється чудовими ідеями та важливими подіями, нехай вам завжди вдається долати будь-які перешкоди в житті, міцно тримаючись за руки та щиро люблячи один одного.

***

Вітаю від щирого серця з вашим лляним весіллям. Ви в законному шлюбі вже 4 роки, і вам все було по плечу. Бажаю вам і далі з успіхом долати всі життєві перешкоди, бажаю насолоджуватися кожним моментом щастя, бажаю жити в повному достатку і душевній гармонії, бажаю світлих почуттів і ніжності небесних тонів. Будьте завжди радісними та щасливими. З лляним весіллям вас!

***

Подумати тільки, вже четверта річниця з того самого неймовірного, наповненого почуттями дня, як ви стали узаконеним одним цілим – сім'єю. А здається, тільки вчора ви крадькома прощалися біля під'їзду, не бажаючи розлучатися. В цей день, настільки особливий для вашої родини, мені хотілося б побажати вам запаморочливої ​​любові, яку ви неодмінно збережіть до кінця своїх днів, гармонії, терпіння, взаємної підтримки та розуміння, адже саме ці компоненти є основою сімейної ідилії. Не припиняйте один одного дивувати. Даруйте нові яскраві емоції. Захоплюйтеся один одним і бережіть ваше дивовижне, ніжне почуття, завдяки якому ви створили сім'ю.

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Вітаю вас з 4-річчям подружнього життя! Льняне весілля – період світлих мрій, почуттів, емоцій і надій для вас. І я від щирого серця бажаю всього доброго вашій родині, матеріального достатку і повної гармонії. Нехай у вашому житті присутні всі 4 стихії: нехай яскраво горить вогонь вашої любові, нехай бурхливим потоком течуть до вас гроші, нехай вам дихається повітрям щастя, нехай стійкою буде земля під вашими ногами!

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Сьогодні у вас річниця, лляне весілля! А льон, це символ краси, тому в цей день я бажаю вам, щоб ваша пара завжди залишалася такою ж квітучою і красивою, щоб ваші почуття з кожним роком зростали та міцніли, щоб між вами завжди панувала гармонія і любов.

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Сьогодні у вас лляне весілля. А льон – це символ стосунків, які вже устоялися. Тому побажати вам хочеться, щоб сім'я міцніла з кожним днем. Зберігайте віру і відданість один одному. Нехай любов буде чистою, як льон, а життя таким же м'яким та легким, як ця тканина! З річницею вас!

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У четверту річницю вашого весілля бажаємо вам любові, свіжості почуттів, щирих емоцій. Нехай ваш будинок стане місцем, де живе щастя. Будьте вірні своїм відносинам, бережіть один одного і цінуйте кожен момент, прожитий поруч.

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Вітаємо з лляним весіллям! Бажаємо, щоб ви разом відпочивали на Балі. Щоб ваш бюджет сімейний ніколи не охляв і щоб чоловік спокійно міг виконувати всі капризи дружини.

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Вітаємо з річницею вас! Нехай життя кипить і кожен місяць буде медовий! Щоб і через 50 років очі іскрилися, як в день весілля і всім прикладом були ви!

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Вітаю вас з 4-річчям подружнього життя! У лляне ваше весілля бажаю бігти назустріч своїм чудовим мріям, як два зайченя біжать по синьому полю квітучого льону. Нехай всі проблеми йдуть на всі 4 сторони, користуйтеся по повній силами всіх 4-ох стихій. Любіть до знемоги та будьте щасливі до нестями.

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Дороге подружжя, сьогодні ваша сім'я святкує своє чотириріччя, іменоване в народі лляним весіллям. Нехай ваше сімейне життя буде таким же гладким, як лляна скатертина, а ваші взаємини стануть з роками такими міцними, що ніякі негаразди не зможуть їх порвати!

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Від душі вітаю вас з вашої лляною річницею. Ви в шлюбі вже 4 роки і я бажаю, щоб вашій родині процвітати та бути здоровими завжди допомагали 4 стихії: Земля щастя і радості, Повітря любові та надії, Вогонь достатку та удачі, потік Вод здоров'я і добробуту.

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Вітаю вас з 4-ма роками подружнього життя. У ваше лляне весілля я побажаю вам більше пристрасних і романтичних ночей на свіжому м'якому лляному ліжку, а також величезного щастя небесного кольору льону, блага на віки та життя, як свято, без сімейних драм і сварок.

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В'ється життя мотузкою і течуть року. Тільки з кожним роком, любов ваша стає дедалі міцнішою. Я бажаю вам, щоб вона стала товстим канатом, який навіки зв'яже вас так міцно, що ніякі негаразди в житті, не змогли розірвати ваші тенета. Живіть мирно, нехай не качає ваш сімейний човен штормами сварок і лайки. Цінуйте та оберігайте один одного. З Днем весілля!

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