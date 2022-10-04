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Ліза Глінська розповіла, як приготувати котлети у духовці

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Ліза Глінська розповіла, як приготувати котлети у духовці - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування корисної страви – котлеток у духовці. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту!

Ліза Глінська показала, як приготувати смачні та корисні котлети в духовці.

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Якщо ви шукаєте, що саме приготувати на вечерю чи на обід? Я вам допоможу! Швидко, корисно, смачно! Готуйте зі мною соковиті овочево-м'ясні котлетки", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на корисні котлетки:

  • 500 г телятини або курячого філе
  • 1 велика цибуля або 2 маленькі
  • 300 г кабачка
  • 300 г броколі
  • 1 яйце
  • сіль на смак

Рецепт корисних котлет у духовці:

  1. Натираємо кабачок на терці. Вичавлюємо сік.
  2. Відварюємо броколі 2 хвилини.
  3. Нарізаємо цибулю.
  4. Перемелюємо все на м'ясорубці.
  5. Додаємо яйце та сіль на смак. Перемішуємо.
  6. Формуємо котлетки та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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