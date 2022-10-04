Ліза Глінська розповіла, як приготувати котлети у духовці

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування корисної страви – котлеток у духовці. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту!

Ліза Глінська показала, як приготувати смачні та корисні котлети в духовці.

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Якщо ви шукаєте, що саме приготувати на вечерю чи на обід? Я вам допоможу! Швидко, корисно, смачно! Готуйте зі мною соковиті овочево-м'ясні котлетки", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на корисні котлетки:

500 г телятини або курячого філе

1 велика цибуля або 2 маленькі

300 г кабачка

300 г броколі

1 яйце

сіль на смак

Рецепт корисних котлет у духовці:

Натираємо кабачок на терці. Вичавлюємо сік. Відварюємо броколі 2 хвилини. Нарізаємо цибулю. Перемелюємо все на м'ясорубці. Додаємо яйце та сіль на смак. Перемішуємо. Формуємо котлетки та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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