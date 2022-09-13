Ліниві вареники Гурме: простий рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома ліниві вареники. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський закликає поглянути на знайомі усім ліниві вареники по-новому.

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Ще я презентував все на дідусевій тарілці, раніше якось такого не було, – а зараз так приємно згадати дитинство, посуд цей такий теплий – прямо як спогади", – коментує кухар.

Інгредієнти для лінивих вареників:

400 г домашнього сиру

85 г борошна

1 малесеньке яйце (або великий жовток)

40 г цукру

Інгредієнти для соусу на двох:

70-80 г білого шоколаду

100-110 г вершків 20%

120-150 г свіжі ягоди

30 г смажені горіхи

Рецепт лінивих вареників Гурме:

Домашній сир обов'язково відтисніть від зайвої вологи. Далі змішайте сир з яйцем та цукром, потім додайте борошно. Замішайте швидко м'якеньке тісто. Далі розділіть його на шматочки та сформуйте кульки чи овали. Варіть у підсиленій воді. Кидайте одразу в киплячу воду, коли вареники піднімуться, проваріть їх так ще хвилинку. Окремо в пательню налийте вершки, кидайте білий шоколад, доведіть до кипіння і вкидайте гарячі вареники. Хвилиночку варіть у соусі, щоб все загусло! Додайте ягоди, перемішайте і викладіть до тарілки. Прикрасьте ще ягодами та подрібненими горіхами!

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